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FESCO и «Лесозавод 25» будут развивать логистику лесной продукции
13.04.2022

FESCO и «Лесозавод 25» будут развивать логистику лесной продукции


    • Транспортная группа FESCO и лесопромышленный комплекс «Лесозавод 25» заключили соглашение, направленное на развитие поставок продукции завода из Архангельской области в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщили SeaNews в FESCO.

    Документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и генеральный директор «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов. 

    В рамках соглашения компании договорились проработать оптимальные логистические схемы и решения транспортировки грузов завода на экспорт, задействуя активы и мощности Группы. 

    Фото: FESCO


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