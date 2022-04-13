FESCO и «Лесозавод 25» будут развивать логистику лесной продукции

Транспортная группа FESCO и лесопромышленный комплекс «Лесозавод 25» заключили соглашение, направленное на развитие поставок продукции завода из Архангельской области в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщили SeaNews в FESCO.

Документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и генеральный директор «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов.

В рамках соглашения компании договорились проработать оптимальные логистические схемы и решения транспортировки грузов завода на экспорт, задействуя активы и мощности Группы.

Фото: FESCO