Евросиб повезет продукцию ЭФКО

АО «Евросиб СПб-транспортные системы» и ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» подписали сервисный контракт по обеспечению транспортной логистики предприятий, входящих в Группу компаний «ЭФКО».

Как сообщили SeaNews в «Евросибе», согласно условиям контракта, компания обязуется ежемесячно предоставлять парк крытых вагонов для перевозки жиросодержащей продукции и подсолнечного масла ЭФКО со станций Алексеевка, Тамань, Евдаково и Хохольская для грузополучателей на Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Свердловской дорогах, а также в странах Средней Азии.

ЭФКО, напомнили в «Евросибе», — крупный производитель пищевых ингредиентов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае.

Фото: Евросиб