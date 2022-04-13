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Eurosib to Transport EFCO Products
13.04.2022

Евросиб повезет продукцию ЭФКО


    • АО «Евросиб СПб-транспортные системы» и ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» подписали сервисный контракт по обеспечению транспортной логистики предприятий, входящих в Группу компаний «ЭФКО».

    Как сообщили SeaNews в «Евросибе», согласно условиям контракта, компания обязуется ежемесячно предоставлять парк крытых вагонов для перевозки жиросодержащей продукции и подсолнечного масла ЭФКО со станций Алексеевка, Тамань, Евдаково и Хохольская для грузополучателей на Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Свердловской дорогах, а также в странах Средней Азии.

    ЭФКО, напомнили в «Евросибе», — крупный производитель пищевых ингредиентов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае.

    Фото: Евросиб

     


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