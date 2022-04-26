Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Управление контейнерами: опыт «Евросиб»
26.04.2022

Управление контейнерами: опыт «Евросиб»


    • egerasimova Контейнерные перевозки, Железная дорога, НовостиОдним из мероприятий в рамках деловой программы ТрансРоссии-2022 стала дискуссия «Что ждет рынок IT в транспортной отрасли в 2022 г.?», в рамках которой ее участники обменялись мнениями о том, как как отражаются на транспортно-логистической отрасли новые вызовы цифровизации, как снизить влияние негативных факторов за счет информационных технологий, что российские IT-компании готовы предложить в плане импортозамещения и что требуется изменить в законодательстве, чтобы снять ограничения для логистики.

    Опытом оптимизации процессов при транспортировке контейнеров поделилась в рамках дискуссии директор по информационным технологиям АО «Евросиб СПб-транспортные системы» Елена Герасимова. В подтверждение того, что в этой сфере есть что оптимизировать, она привела всего два – но железных – аргумента, оба в связи с как никогда актуальным сегодня китайском направлением.

    По словам Е.Герасимовой, максимальная длительность перевозки по круговому маршруту Москва – Новосибирск – экспорт в Китай – импорт из Китая в Москву может доходить до 170 дней – это целые полгода. «При этом полезное перемещение, которое совершает контейнер с грузом, составляет порядка 16 тыс. км, это меньше 100 км в день. Совершенно очевидно, что есть возможности для роста. Нужно понимать, где находится контейнер и сокращать межсервисные интервалы. Это первое».

    Второе, на что она обратила внимание собравшихся, – ежедневное нахождение контейнеров в китайских стоках обходится операторам в немалые суммы при суточной ставке хранения в два доллара. Так, например, для партии 1,3 тыс. контейнеров каждые три дня хранения обходятся в стоимость одного нового 40-футового контейнера. В период дефицита контейнеров это немаловажный аспект.

    evrosib 7 Контейнерные перевозки, Железная дорога, НовостиЧто с этим делать? Е.Герасимова предложила следующий вариант решения:

    Во-первых, построить актуальный и прогнозный баланс контейнеров по отдельным стокам и узлам. Основная проблема здесь – договориться с контрагентами – портами, терминалами, автоперевозчиками – об обмене данными, а также построить качественную модель прогнозирования.

    Во-вторых, построить дополнительный альтернативный канал информации о контейнерах, не связанный с интеграцией систем. Он базируется на данных геолокации, то есть, на информации о местонахождении контейнеров. «Нас, – пояснила Е.Герасимова, – интересует и порожний контейнер в стоке, и контейнер, отправленный под погрузку клиенту, и при перетарке груза внутри контейнера для нас процесс слежения не прерывается».

    При решении этих задач был использован опыт применения систем контроля грузов на автотранспорте, который в «Евросиб» адаптировали с учетом специфики железнодорожных перевозок. По словам Е.Герасимовой, внутри экосистемы «Евросиб» выбранное решение работает. Однако полезность решения в замкнутом контуре «Евросиб» существенно ниже, чем при распространении его на всех игроков рынка контейнерной логистики.

    Актуальность задачи обмена информацией о контейнерах затронул в своем докладе и директор по информационным технологиям ПАО «ТрансКонтейнер» Игорь Маркин. Он обозначил потребность в формировании единых стандартов и форматов для обмена данными и формирования в будущем единого реестра контейнеров.

    В ходе дискуссии ее участники сошлись во мнении о необходимости построения единой системы управления и слежения за контейнерами внутри РФ и за ее пределами. Такое решение позволило бы оперативно осуществлять балансировку загрузки текущей инфраструктуры портов, терминалов, жд сети, автомобильной сети и пунктов пропуска через границу, а также принимать решения о развитии транспортной инфраструктуры совместно с Минтрансом России.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.04.2022
    Фрахтовые ставки по долгосрочным контрактам выросли почти вдвое
    Фрахтовые ставки на контейнерные перевозки в марте поднялись на 7%, а в сравнении с […]
    Контейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    08.04.2022
    «Евросиб» увеличил объемы и выручку в контейнерном сегменте
    Объём перевозок всеми родами подвижного состава в управлении АО «Евросиб СПб-транспортные системы» по итогам 2021 года составил 11,5 млн тонн.
    2021ЕвросибФинансы
    0
    03.02.2022
    Британский экспедитор создает контейнерную линию
    Британская логистическая компания Unserve создала дочернюю компанию Ellerman City Liners, специализирующуюся на контейнерных перевозках. […]
    ВеликобританияКонтейнерные перевозки
    0
    17.03.2022
    РЖД и FESCO будут развивать ускоренные контейнерные жд перевозки
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных […]
    FESCO жд перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД
    0
    08.04.2022
    Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов
    MAXConference проводит 24-25 мая международную конференцию «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов». Стремительное изменение географии […]
    Контейнерные перевозкиКонференцияпромышленные грузы
    0
    02.02.2022
    Со станции Советская Гавань запустили регулярные контейнерные перевозки
    В январе этого года со станции Советская Гавань-Сортировочная начались регулярные перевозки 40-футовых контейнеров из […]
    ВаниноДальний ВостокКонтейнерные перевозкиКонтейнеры
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.04.2022 Управление контейнерами: опыт «Евросиб»
    26.04.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 28 марта 2022
    26.04.2022 Роттердам сократил оборот
    25.04.2022 Новый контейнерный поезд Красноярск – Дальний Восток
    25.04.2022 «Модуль» открывает второй СВХ
    25.04.2022 GES запускает контейнерные поезда из Китая и Турции в Санкт-Петербург, Москву и Беларусь
    Госрегулирование Показать всё
    22.04.2022 Приостановлен весогабаритный контроль для перевозчиков товаров первой необходимости
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    18.04.2022 Еще один зерновой терминал в Азове
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти