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Wan Hai Lines дозаказал 13-тысячники
29.03.2022

Wan Hai Lines дозаказал 13-тысячники

    • Тайваньский контейнерный перевозчик Wan Hai Lines заказал строительство пяти контейнеровозов вместимостью по 13,1 тыс. TEU. Соответствующий контракт был подписан 25 марта.

    Суда будут построены на корейской верфи Samsung Heavy Industries и сданы в эксплуатацию в 2024 году.

    Новый заказ является частью плана обновления флота компании. Летом прошлого года Wan Hai Lines и Samsung Heavy подписали контракт на строительство 4 контейнеровозов вместимостью 13,1 тыс. TEU и 12 контейнеровозов вместимостью 3 тыс. TEU.

    В настоящее время Wan Hai Lines управляет флотом из 146 контейнеровозов.


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