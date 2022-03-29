Wan Hai Lines дозаказал 13-тысячники

Тайваньский контейнерный перевозчик Wan Hai Lines заказал строительство пяти контейнеровозов вместимостью по 13,1 тыс. TEU. Соответствующий контракт был подписан 25 марта.

Суда будут построены на корейской верфи Samsung Heavy Industries и сданы в эксплуатацию в 2024 году.

Новый заказ является частью плана обновления флота компании. Летом прошлого года Wan Hai Lines и Samsung Heavy подписали контракт на строительство 4 контейнеровозов вместимостью 13,1 тыс. TEU и 12 контейнеровозов вместимостью 3 тыс. TEU.

В настоящее время Wan Hai Lines управляет флотом из 146 контейнеровозов.