Wan Hai Lines продолжает наращивать флот

31 мая Wan Hai Lines и Samsung Heavy подписали контракт на строительство 4 контейнеровозов вместимостью 13,1 тыс. TEU. Сдача судов в эксплуатацию планируется во втором квартале 2023 года.

Как сообщает Wan Hai, новый заказ является частью плана обновления флота компании. Отметим, за последний год Wan Hai Lines увеличил свой флот контейнеровозов на 25%. Ранее линия объявляла, что с 2021 по 2024 год планирует принять в эксплуатацию еще 38 судов.

На данный момент Wan Hai Lines управляет флотом из 83 собственных и 62 зафрахтованных судов.

Фото:Wan Hai Lines