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О вывозе контейнеров из России
14.03.2022

О вывозе контейнеров из России

    • В связи с многочисленными запросами от участников внешнеэкономической деятельности относительно упоминания контейнеров в числе товаров, вывоз которых запрещён или ограничен постановлениями правительства РФ №311 и №312 от 9 марта 2022 года, Минтранс России разъясняет.

    «Согласно тексту постановлений их положения не распространяются на транспортные средства международной перевозки, – говорится в сообщении Минтранса. – Порядок ввоза, нахождения на территории Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации транспортных средств международной перевозки регулируется Таможенным кодексом ЕАЭС. Положения Кодека сохраняют свое действие в отношении транспортных средств, указанных в постановлениях и используемых в международных перевозках или транзите товаров через территорию Российской Федерации. Согласно Таможенному Кодексу ЕАЭС к транспортным средствам международной перевозки относятся также контейнеры».

    Таким образом, контейнеры при их таможенном декларировании в качестве транспортных средств международной перевозки могут использоваться для перевозки импорта и экспорта, а также транзита товаров через территорию Российской Федерации без ограничений.

    Фото: сайт Минтранса


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