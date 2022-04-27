Транзитная навигация на Волго-Балте открыта

В Шекснинском районе гидросооружений и судоходства, самом южном участке водных путей ФБУ «Администрация «Волго-Балт», 26 апреля открылась транзитная навигация 2022 года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Преодолев сложную ледовую обстановку Рыбинского водохранилища, к Шекснинскому гидроузлу подошел первый караван транзитных судов, состоящий из теплохода ОТ 2443 и шести теплоходов типа «Волго-Дон» Волжского пароходства. Суда были прошлюзованы и продолжили свой путь к Онежскому озеру под погрузку.

Основная трасса Волго-Балтийского водного пути проходит от Череповца до Санкт-Петербурга с Шекснинским водохранилищем; озерами — Белым, Онежским, Ладожским; реками — Нева (с дельтой), Свирь; каналами — Приладожским, Онежским и Белозерским. Кроме того, в ведении Администрации бассейна находятся реки Волхов, Паша, Оять, Сясь, Ловать, Мста, Луга, Великая, Нарва; озера Ильмень, Чудское и Псковское.

В зоне ответственности Администрации «Волго-Балта» также находятся внутренние водные пути в единственном эксклавном регионе РФ – Калининградской области, проходящие по рекам Неман, Дейма, Матросовка, Старая и Новая Преголя, Приморскому, Полесскому, Черняховскому каналам и Куршскому заливу.

Фото: Росморречфлот