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Фрахтовые ставки по долгосрочным контрактам выросли почти вдвое
01.04.2022

Фрахтовые ставки по долгосрочным контрактам выросли почти вдвое


    • Фрахтовые ставки на контейнерные перевозки в марте поднялись на 7%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 96,7%, сообщает Splash со ссылкой на данные Xeneta.

    Аналитики агентств объясняют такую высокую динамику сочетанием целого ряда факторов – неослабевающего спроса, заторов в портах, дефицита контейнеров и нарушений цепочек поставок вследствие пандемии.

    В результате линии смогли получить рекордные прибыли, а ставки по долгосрочным контрактам достигли рекордных высот.

    «При переговорах по ставкам перевозчики находятся в выгодном положении, однако есть некоторые признаки того, что в будущем возможны изменения», – отмечают в Xeneta.

    Так, ставки на основных маршрутах на трейде Азия – Европа снижаются, в то время как перевозчики, в том числе Maersk и MSC, отменяют часть рейсов, чтобы справиться с последствиями снижения спроса, пояснил CEO Xeneta Патрик Берглунд.

    Возможный новый всплеск ковида в Китае и локдауны, к которым он приведет, станут дополнительным фактором, усиливающим волатильность и нестабильность спроса, добавил он.

    Фото: Shipspotting

     


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