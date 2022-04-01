Фрахтовые ставки по долгосрочным контрактам выросли почти вдвое

Фрахтовые ставки на контейнерные перевозки в марте поднялись на 7%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 96,7%, сообщает Splash со ссылкой на данные Xeneta.

Аналитики агентств объясняют такую высокую динамику сочетанием целого ряда факторов – неослабевающего спроса, заторов в портах, дефицита контейнеров и нарушений цепочек поставок вследствие пандемии.

В результате линии смогли получить рекордные прибыли, а ставки по долгосрочным контрактам достигли рекордных высот.

«При переговорах по ставкам перевозчики находятся в выгодном положении, однако есть некоторые признаки того, что в будущем возможны изменения», – отмечают в Xeneta.

Так, ставки на основных маршрутах на трейде Азия – Европа снижаются, в то время как перевозчики, в том числе Maersk и MSC, отменяют часть рейсов, чтобы справиться с последствиями снижения спроса, пояснил CEO Xeneta Патрик Берглунд.

Возможный новый всплеск ковида в Китае и локдауны, к которым он приведет, станут дополнительным фактором, усиливающим волатильность и нестабильность спроса, добавил он.

Фото: Shipspotting