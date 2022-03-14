Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
HMM приостанавливает сервисы на Восточный и Владивосток
14.03.2022

HMM приостанавливает сервисы на Восточный и Владивосток


    • Корейская контейнерная линия HMM временно приостанавливает сервисы на порты Восточный и Владивосток из Пусана.

    «Временная приостановка приема букинга неизбежна, поскольку нынешняя обстановка привела к падению объемов, – цитирует корейское издание Yonhap заявление HMM. – Мы возобновим сервисы в зависимости от рыночных условий».

    Как поясняет издание, решение HMM не связано напрямую с глобальными экономическими санкциями в отношении России.

    На маршруте Пусан – Восточный был задействован собственный контейнеровоз HMM вместимостью 1,7 тыс. TEU, на Владивосток – зафрахтованный, такой же вместимости.

    «Эксперты отмечают, что временная приостановка приема букинга никак не повлияет на HMM, но другие корейские перевозчики могут последовать его примеру и приостановить свои сервисы на российские дальневосточные порты, а это уже негативно скажется на корейских экспортерах», – пишет Yonhap.

    Фото: Yonhap


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.02.2022
    Завершено оснащение морского пункта пропуска через границу в порту Восточный
    В морском порту Восточный за счет средств инвестора проведены работы по оснащению пункта пропуска […]
    Восточныйморской пункт пропуска
    0
    31.01.2022
    В порту Восточный модернизируют причалы
    Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов порта Восточный […]
    ВосточныйГлавгосэкспертизареконструкция причалов
    0
    07.02.2022
    Новый контейнерный поезд из Иркутска во Владивосток
    FESCO в рамках развития внутрироссийских перевозок запускает регулярный контейнерный поезд FESCO Angara Shuttle eastbound […]
    FESCO ВладивостокИркутскКонтейнерный поезд
    0
    02.03.2022
    Новая судоверфь во Владивостоке
    Новый резидент свободного порта Владивосток ООО «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта» (МИЦ […]
    ВладивостокДальний Востокрезидентсудоверфь
    0
    15.03.2022
    Из Hyundai Glovis в HMM
    Бывший CEO Hyundai Glovis Кён-бэ Ким выдвинут кандидатом на пост CEO HMM. «Специальная комиссия […]
    HMMНазначения
    0
    18.02.2022
    В бухте Золотой Рог появится новый контейнерный терминал
    Владивостокский морской порт «Первомайский» построит в южной части бухты Золотой Рог морской контейнерный терминал […]
    ВладивостокДальний ВостокКонтейнерный терминалСтроительство
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.03.2022 «ТрансКонтейнер» запускает поезд из Хабаровска в Московскую область
    15.03.2022 MSC отменяет рейсы Азия – Европа
    15.03.2022 Контейнерооборот российских портов в феврале 2022 года в деталях
    14.03.2022 AMPT выходит из Global Ports
    14.03.2022 Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2021
    14.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    14.03.2022 Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
    11.03.2022 Товары первой необходимости растаможат в первую очередь
    11.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о поддержке транспортной отрасли
    11.03.2022 Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России
    10.03.2022 Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины
    10.03.2022 Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти