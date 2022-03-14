HMM приостанавливает сервисы на Восточный и Владивосток

Корейская контейнерная линия HMM временно приостанавливает сервисы на порты Восточный и Владивосток из Пусана.

«Временная приостановка приема букинга неизбежна, поскольку нынешняя обстановка привела к падению объемов, – цитирует корейское издание Yonhap заявление HMM. – Мы возобновим сервисы в зависимости от рыночных условий».

Как поясняет издание, решение HMM не связано напрямую с глобальными экономическими санкциями в отношении России.

На маршруте Пусан – Восточный был задействован собственный контейнеровоз HMM вместимостью 1,7 тыс. TEU, на Владивосток – зафрахтованный, такой же вместимости.

«Эксперты отмечают, что временная приостановка приема букинга никак не повлияет на HMM, но другие корейские перевозчики могут последовать его примеру и приостановить свои сервисы на российские дальневосточные порты, а это уже негативно скажется на корейских экспортерах», – пишет Yonhap.

Фото: Yonhap