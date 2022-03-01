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Порт Роттердам о влиянии санкций
01.03.2022

Порт Роттердам о влиянии санкций


    • Администрация порта Роттердам опубликовала предварительные соображения о том, как антироссийские санкции могут сказаться на деятельности порта.

    «По состоянию на 28 февраля это влияние довольно ограниченное. По грузопотокам энергоносителей (сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ, угля) санкции пока не ударили», – говорится в сообщении.

    «Из порядка 470 млн тонн грузов, которые переваливает Роттердам, 62 млн тонн (13%) идет на Россию. Из России через Роттердам идут большие объемы энергоносителей – порядка 30% сырой нефти, 25% СПГ и 20% нефтепродуктов и угля. Пока неясно, как скажется в ближайшем будущем на этих грузопотоках ситуация на Украине. Технически, – отмечают в Администрации порта, – возможно, что эти грузы можно будет импортировать из других стран, но, поскольку речь идет о больших объемах, вполне вероятно, что может возникнуть дефицит и вырастут цены. Особенно сложно будет компенсировать снижение импорта из России СПГ / природного газа».

    «Российский контейнеропоток составляет не более 10% контейнерооборота через Роттердам. Евросоюза запретил экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях (товары двойного назначения). Это означает, что контейнеры на/из России будут подвергаться дополнительной проверке со стороны таможни».

    «Россия экспортирует через Роттердам такие грузы как сталь, медь, алюминий и никель. На данный момент они не подпадают под санкции, объявленные Евросоюзом».

    «У НАТО / ВМС США имеются действующие в течение десятилетий договоры с одной из компаний в порту Роттердам о транспортировке военных грузов. Эти грузы регулярно проходят через порт. Возможно, что в ближайшей перспективе будет больше перевозок военных грузов», – предполагают Администрации порта.

    «Для многих компаний введение санкции и неизвестность, как они скажутся на каждодневном бизнесе и как будет в ближайшее время развиваться, порождают неуверенность. Компаниям придется каждой самой решать, как они будут поступать с российскими грузами».

    Фото: Marco van Middelkoop (ANP), опубликовано на сайте порта Роттердам

     


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