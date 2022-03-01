Новый мультимодальный транзитный сервис Китай – Европа

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» начал обслуживать грузы мультимодального контейнерного сервиса из Китая в Европу, организованного логистическим оператором FELB в партнерстве с линией Samskip.

Как рассказали SeaNews в КТСП, в феврале терминал обработал очередной, уже четвёртый по счёту, поезд этого сервиса. 49 контейнеров прибыли по железной дороге на КТСП из Тайюаня (Китай). Время следования из Китая в Санкт-Петербург составило 14 дней.

35 контейнеров из прибывшего железнодорожного состава были погружены на судно «Pirita» линии Samskip для дальнейшей отправки в Германию. Оставшаяся часть контейнеров выдана с терминала для доставки клиентам в России.

Мультимодальный контейнерный сервис, соединяющий Азию и Европу, был запущен FELB в декабре 2021 года в связи с растущим спросом клиентов на перевозку грузов с востока на запад по железной дороге транзитом через территорию России, пояснили в КТСП. Отправки составов планируются на регулярной основе.

Фото предоставлено КТСП