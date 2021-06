«Новатэк» заключил новые контракты на СПГ с «Арктик СПГ 2»

В рамках Петербургского международного экономического форума Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd., трейдинговое подразделение ОАО «Новатэк», и Zhejiang Energy Gas Group Co., Ltd, дочерняя компания Zhejiang Provincial Energy Group (Zhejiang Energy) подписали базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с проекта «Арктик СПГ 2».

Как сообщает «Новатэк», соглашение основывается на меморандуме о взаимопонимании, подписанном сторонами в октябре 2019 года и устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта «Арктик СПГ 2» в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на условиях DES (прим. SeaNews: Условия поставки DES возлагают на продавца обязанности нести все расходы, связанные с транспортировкой товара в указанный порт назначения, но без его разгрузки в порту) на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей покупателя.

Как отметил председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, соглашение соответствует коммерческой стратегии компании в сфере СПГ, предусматривающей диверсификацию нашей клиентской базы и выход на конечных потребителей в динамично развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Китай, рынок которого быстро развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии маркетинга СПГ, и мы планируем и далее наращивать объем поставок экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году», – сказал Л.Михельсон.

Также в ходе работы Петербургского международного экономического форума Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и дочерняя компания Glencore Plc подписали базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с проекта «Арктик СПГ 2». По информации пресс-службы «Новатэка», документ устанавливает ключевые коммерческие условия для долгосрочных поставок в объеме более 0,5 млн тонн СПГ в год. СПГ будет поставляться на терминалы в Восточной Азии.

«Рынок СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона полностью восстановился и перешел в фазу стабильного роста спроса, – прокомментировал новое соглашение Л.Михельсон. – Подписание данного Соглашения соответствует стратегии «Новатэка» по формированию устойчивого портфеля продаж СПГ как конечным потребителям, так и портфельным компаниям на рынке АТР с круглогодичной доставкой СПГ через Северный морской путь».

Отметим, что в феврале этого года «Новатэк» заключил контракт на поставку 3 млн тонн СПГ в год с китайской Shenergy Group.

А в апреле ООО «Арктик СПГ 2» заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем производства СПГ. Покупателями по договорам стали трейдерские структуры акционеров проекта – компании: Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd, Total Gas & Power Asia Private Limited, Japan Arctic LNG B. V., CNPCI (Ghadames) Ltd., CEPR Limited.