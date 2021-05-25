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Шотландский порт Кромарти-Ферт станет водородным хабом
25.05.2021

Шотландский порт Кромарти-Ферт станет водородным хабом

    • Норвежская компания Gen2 Energy подписала меморандум о взаимопонимании с шотландским портом Кромарти-Ферт  для экспорта «зеленого» водорода из Норвегии на энергетический рынок Великобритании.

    Как сообщает Gen2 Energy, проект не только обеспечит поставки «чистого» топлива клиентам, желающим перейти на использование водорода, но и поможет шотландскому правительству реализовать свои амбиции сделать Шотландию ведущим игроком на водородном рынке.

    Согласно меморандуму, производимый Gen2 Energy водород будет доставляться морским путем в порт Кромарти-Ферт, где будет осуществляться его хранение с последующей отправкой автомобильным, железнодорожным и морским транспортом потребителям в Шотландии по всей Великобритании.

    Таким образом Кромарти-Ферт может стать европейским водородным хабом и отгружать водород не только внутри страны, но также и на Европу.

    Отметим, что Европа старается расширить программу перехода к чистым источникам энергии, в частности, в рамках проекта развития специализированной инфраструктуры по транспортировке водорода, участниками которого на сегодня является 21 страна.


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