Шотландский порт Кромарти-Ферт станет водородным хабом

Норвежская компания Gen2 Energy подписала меморандум о взаимопонимании с шотландским портом Кромарти-Ферт для экспорта «зеленого» водорода из Норвегии на энергетический рынок Великобритании.

Как сообщает Gen2 Energy, проект не только обеспечит поставки «чистого» топлива клиентам, желающим перейти на использование водорода, но и поможет шотландскому правительству реализовать свои амбиции сделать Шотландию ведущим игроком на водородном рынке.

Согласно меморандуму, производимый Gen2 Energy водород будет доставляться морским путем в порт Кромарти-Ферт, где будет осуществляться его хранение с последующей отправкой автомобильным, железнодорожным и морским транспортом потребителям в Шотландии по всей Великобритании.

Таким образом Кромарти-Ферт может стать европейским водородным хабом и отгружать водород не только внутри страны, но также и на Европу.

Отметим, что Европа старается расширить программу перехода к чистым источникам энергии, в частности, в рамках проекта развития специализированной инфраструктуры по транспортировке водорода, участниками которого на сегодня является 21 страна.