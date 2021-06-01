Картон от «КАМЫ» отправляется за рубеж

В мае группа компаний «КАМА», единственный в России производитель легкомелованной бумаги (LWC) и мелованного коробочного картона (FBB), начала экспортировать свою продукцию в Азию и Европу.

21 мая первые три контейнера прибыли для загрузки на склад готовой продукции производства картона. Первая партия картона в ближайшее время отправится в Китай по железной дороге. В состав первого поезда войдет 63 контейнера общей массой 1600 тонн, сообщает пресс-служба «КАМА».

25 мая «КАМА» приступила к отгрузке первой партии картона в Европу. По информации компании, первым покупателем картона среди европейских стран стала Италия.

Мощность производственного комплекса LWC ГК «КАМА» – 85 тыс. тонн легкомелованной бумаги и 220 тыс. тонн мелованного коробочного картона в год. Сырьем для производства является древесина лиственных пород.

Напомним, с 1 июля правительство вводит новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22% с целью ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

По итогам первого квартала 2021 года российский экспорт необработанных лесоматериалов составил 3,4 млн кубометров. По сравнению с 3 месяцами прошлого года их объем увеличился на 17,1%. Таможенная стоимость экспорта необработанных лесоматериалов составила 259,2 млн долларов – на 28,2% больше, чем годом ранее.