Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Картон от «КАМЫ» отправляется за рубеж
01.06.2021

Картон от «КАМЫ» отправляется за рубеж

    • В мае группа компаний «КАМА», единственный в России производитель легкомелованной бумаги (LWC) и мелованного коробочного картона (FBB), начала экспортировать свою продукцию в Азию и Европу.

    21 мая первые три контейнера прибыли для загрузки на склад готовой продукции производства картона. Первая партия картона в ближайшее время отправится в Китай по железной дороге. В состав первого поезда войдет 63 контейнера общей массой 1600 тонн, сообщает пресс-служба «КАМА».

    25 мая «КАМА» приступила к отгрузке первой партии картона в Европу. По информации компании, первым покупателем картона среди европейских стран стала Италия.

    Мощность производственного комплекса LWC ГК «КАМА» – 85 тыс. тонн легкомелованной бумаги и 220 тыс. тонн мелованного коробочного картона в год. Сырьем для производства является древесина лиственных пород.

    Напомним, с 1 июля правительство вводит новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22% с целью ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. 

    По итогам первого квартала 2021 года российский экспорт необработанных лесоматериалов составил 3,4 млн кубометров. По сравнению с 3 месяцами прошлого года  их объем увеличился на 17,1%. Таможенная стоимость экспорта необработанных лесоматериалов составила 259,2 млн долларов – на 28,2% больше, чем годом ранее.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2021
    Китай разработал летательно-подводный беспилотник
    Институт океанографии Шанхайского университета Джао Тонг разработал гибридный беспилотный летательный подводный аппарат, который может […]
    БеспилотникВидеоКитайТехнологии
    0
    17.03.2021
    Пробная партия растительного масла во флекситанках из Екатеринбурга в Китай
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге совместно с ООО «НафтаТранс» осуществили первую отправку во […]
    ЕкатеринбургКитайРастительное маслоРЖД Логистика
    0
    26.01.2021
    В Китае взрывают мосты
    Информационное агентство Xinhua опубликовало видео демонтажа моста в провинции Хунань. Длина моста составляла 1572 м. Он […]
    ВидеодемонтажКитаймост
    0
    15.01.2021
    Товарооборот между Китаем и Россией
    По данным главного таможенного управления КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией […]
    2020ИмпортКитайРоссия
    0
    22.04.2021
    Китайская линия увеличивает число рейсов в Европу
    Китайская контейнерная линия China United Lines (CU Lines) увеличивает количество рейсов в Европу. В […]
    Азия - ЕвропаКитайКонтейнерная линия
    0
    21.04.2021
    В Китае взорвался грузопассажирский паром
    Видео
    ВзрывВидеогрузопассажирский паромКитай
    0
    11.01.2021
    Рекордный объем и годовой максимум «Сахалин Энерджи»
    В 2020 году «Сахалин Энерджи» произвела и отгрузила покупателям рекордные объемы сжиженного природного газа: […]
    ПроизводствоРекордСахалинСахалин Энерджи
    0
    23.03.2021
    DSME приостанавливает производство на верфи в Окпо
    Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) приостановила производство на своей площадке в Окпо из-за […]
    Covvid-19DaewooкоронавирусПроизводство
    0
    15.03.2021
    Танк-контейнеров строили меньше, но мировой парк вырос
    По итогам 2020 года
    Только для подписчиков
    2020ЛизингоператорПроизводство
    0
    07.04.2021
    Забиты первые сваи первой в России международной канатной дороги
    Началось строительство канатной дороги Россия – Китай
    АмурБлвговещенскканатная дорогаКитай
    0
    25.03.2021
    Импорт и экспорт Китая
    Итоги 2 месяцев 2021 года
    2021Внешняя торговляКитай
    0
    11.05.2021
    Как строят самый большой в Китае строят морской ветропарк
    В конце июня должна быть официально введена в эксплуатацию оффшорная ветроэлектростанция в китайской провинции […]
    ВетроэнергетикаВидеоКитай
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года в деталях
    02.06.2021 Соответствие расписанию в апреле снизилось
    01.06.2021 Yang Ming принял пятый 11- тысячник со скруббером
    01.06.2021 Wan Hai Lines продолжает наращивать флот
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти