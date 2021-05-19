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Транзитные перевозки Китай – Европа через Калининград стремительно растут
19.05.2021

Транзитные перевозки Китай – Европа через Калининград стремительно растут

    • С января по апрель этого года по инфраструктуре Калининградской железной дороги между Китаем и Европой было перевезено свыше 30,1 тыс. TEU. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок контейнеров увеличился в 7,5 раз, сообщает пресс-служба КЖД.

    При этом 83% от общего объема приходится на железнодорожные перевозки контейнеров с участием портов. За первые четыре месяца 2021 года в мультимодальном сообщении было доставлено больше 24,5 тыс. TEU – в 11 раз больше, чем за январь-апрель прошлого года.


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