Транзитные перевозки Китай – Европа через Калининград стремительно растут

С января по апрель этого года по инфраструктуре Калининградской железной дороги между Китаем и Европой было перевезено свыше 30,1 тыс. TEU. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок контейнеров увеличился в 7,5 раз, сообщает пресс-служба КЖД.

При этом 83% от общего объема приходится на железнодорожные перевозки контейнеров с участием портов. За первые четыре месяца 2021 года в мультимодальном сообщении было доставлено больше 24,5 тыс. TEU – в 11 раз больше, чем за январь-апрель прошлого года.