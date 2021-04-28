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«Арктик СПГ 2» законтрактовал весь объем
28.04.2021

«Арктик СПГ 2» законтрактовал весь объем

    • ООО «Арктик СПГ 2» (совместное предприятие «Новатэк») заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем производства СПГ со всеми участниками проекта. Участниками проекта являются «НОВАТЭК» (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co. и JOGMEC (10%).

    Как сообщили SeaNews в «Новатэке», начало продаж СПГ с первой технологической линии проекта запланировано на 2023 год

    Подписанные договоры предусматривают поставки СПГ с «Арктик СПГ 2» на условиях FOB (Free On Board) Мурманск и FOB Камчатка по ценовым формулам с привязкой к международным нефтяным и газовым индексам. Объемы поставок определяются пропорционально долям владения участников в проекте.

    «Подписание долгосрочных договоров между «Арктик СПГ 2» и его участниками обеспечивает будущий денежный поток от реализации СПГ и снижает проектные риски, – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Это является одним из важнейших этапов в организации внешнего финансирования для проекта, привлечение которого будет завершено в течение 2021 года».

    ООО «Арктик СПГ 2» реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1,4 трлн куб. м природного газа и 90 млн тонн жидких углеводородов.


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