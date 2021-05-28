Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый российский СПГ-бункеровщик прошел ходовые испытания
28.05.2021

Первый российский СПГ-бункеровщик прошел ходовые испытания

    • Проект строительства первого в России СПГ-бункеровщика «Газпром нефти» вступил в финальную стадию: после проведения основных монтажных работ судно «Дмитрий Менделеев» успешно прошло ходовые испытания, сообщает пресс-служба «Газпром нефти». Благодаря серии тестов основных двигательных систем СПГ-бункеровщика была проверена функциональность и исправность навигационного оборудования и систем управления, подтверждены маневренные и скоростные характеристики судна.

    Следующим этапом испытаний станет тестирование систем погрузки, хранения и выгрузки СПГ. Новое судно войдет в состав флота «Газпром нефти» во втором полугодии этого 2021 года и будет обеспечивать бункеровку СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске.

    В проекте «Дмитрий Менделеев» использованы новейшие технологии судостроения и перевозки СПГ, а также учтены передовые экологические требования к морскому судовому транспорту. Судно использует в качестве топлива для энергетической установки отпарной газ перевозимого груза. Оборудование СПГ-бункеровщика соответствует требованиям конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту ECO-S.

    Длина судна составляет 100 м, ширина — 19 м. СПГ-бункеровщик сможет перевозить до 5,8 тыс. куб. м природного газа в сжиженном состоянии. Усиленный корпус соответствует ледовому классу Arc4 и позволяет выполнять самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 0,8 м. Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек с навигационного мостика.

    «В ходе тестирования в открытом море были подтверждены высокие технические характеристики маневренности судна, позволяющие бункеровщику работать практически в любых климатических зонах. В ближайшее время пройдут необходимые газовые испытания, в ходе которых специалисты проверят газовое оборудование судна. Ввод в эксплуатацию бункеровщика «Дмитрий Менделеев» запланирован на второе полугодие 2021 года», – сказал генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев.

    Первый российский СПГ-бункеровщик прошел ходовые испытания


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.05.2021
    Товарооборот между Китаем и Россией растет
    В январе-апреле этого года товарооборот между Китаем и Россией составил 40,21 млрд долларов, что […]
    2021КитайРоссияТоварооборот
    0
    19.05.2021
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Итоги 1 квартала 2021
    2021Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    07.04.2021
    В марте импорт в Россию вырос почти на четверть
    В марте 2021 года импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении увеличился по […]
    2021ИмпортРоссия
    0
    18.01.2021
    Мощность российских морских портов в 2021 году планируется увеличить на 50 млн тонн
    По федеральному проекту «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
    комплексный планПортыРеконструкцияРоссия
    1
    28.01.2021
    Утвержден проект Соглашения о перевозке и перевалке нефтепродуктов Белоруссии через порты РФ
    Правительство Российской Федерации утвердило проект Соглашения с правительством Республики Белоруссия об организации сотрудничества в […]
    БеларусьНефтепродуктыПортыРоссия
    0
    23.04.2021
    «Павел Леонов» завершил ходовые испытания
    Грузопассажирский паром проекта PV22 «Павел Леонов», построенный на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге успешно […]
    грузопассажирский паромСахалинХодовые испытания
    0
    19.05.2021
    Полтора миллиона автоцистерн арктической нефти в Европу
    Совокупный объем экспорта нефти сортов ARCO и Novy Port, добываемых «Газпром нефтью» в российской […]
    Газпром нефтьЕвропаЛедоколыНефть
    0
    26.02.2021
    Россия начинает вакцинировать моряков в приоритетном порядке
    Россия признала моряков ключевыми работниками и начала кампанию по их вакцинации от Covid-19 в […]
    вакцинациякоронавирускрюинговая компанияморяки
    0
    05.03.2021
    Еще один СПГ-бункеровщик построит Shell
    Shell построит еще один СПГ-бункеровщик, на одной из испанских верфей. «К 2025 году Shell […]
    ShellСПГ-бункеровщик
    0
    26.02.2021
    Медицинское оборудование из Китая в Россию
    Санкт-Петербургский филиал АО «РЖД Логистика» начал оказывать на долгосрочной основе комплексное транспортно-логистическое обслуживание по […]
    Китаймедицинское оборудованиеРЖД ЛогистикаРоссия
    0
    19.02.2021
    Подписано соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты
    19 февраля в Минтрансе России заключено межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в […]
    Беларусьморские портыНефтепродуктыРЖД
    0
    25.03.2021
    Второй бункеровочный понтон Titan LNG
    25 марта Titan LNG принимает в эксплуатацию второй бункеровочный понтон «FlexFueler 002», который будет […]
    Titan LNGАнтверпенБункеровщикСПГ-бункеровщик
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.05.2021 Top-25 неоперирующих судовладельцев
    28.05.2021 Грузооборот через Гамбург превысил ожидания
    27.05.2021 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2021 увеличился на 8,5%
    27.05.2021 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    27.05.2021 Новые краны на НУТЭП
    27.05.2021 Контейнерные перевозки идут в отрыв от ВВП
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти