Первый российский СПГ-бункеровщик прошел ходовые испытания

Проект строительства первого в России СПГ-бункеровщика «Газпром нефти» вступил в финальную стадию: после проведения основных монтажных работ судно «Дмитрий Менделеев» успешно прошло ходовые испытания, сообщает пресс-служба «Газпром нефти». Благодаря серии тестов основных двигательных систем СПГ-бункеровщика была проверена функциональность и исправность навигационного оборудования и систем управления, подтверждены маневренные и скоростные характеристики судна.

Следующим этапом испытаний станет тестирование систем погрузки, хранения и выгрузки СПГ. Новое судно войдет в состав флота «Газпром нефти» во втором полугодии этого 2021 года и будет обеспечивать бункеровку СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске.

В проекте «Дмитрий Менделеев» использованы новейшие технологии судостроения и перевозки СПГ, а также учтены передовые экологические требования к морскому судовому транспорту. Судно использует в качестве топлива для энергетической установки отпарной газ перевозимого груза. Оборудование СПГ-бункеровщика соответствует требованиям конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту ECO-S.

Длина судна составляет 100 м, ширина — 19 м. СПГ-бункеровщик сможет перевозить до 5,8 тыс. куб. м природного газа в сжиженном состоянии. Усиленный корпус соответствует ледовому классу Arc4 и позволяет выполнять самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 0,8 м. Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек с навигационного мостика.

«В ходе тестирования в открытом море были подтверждены высокие технические характеристики маневренности судна, позволяющие бункеровщику работать практически в любых климатических зонах. В ближайшее время пройдут необходимые газовые испытания, в ходе которых специалисты проверят газовое оборудование судна. Ввод в эксплуатацию бункеровщика «Дмитрий Менделеев» запланирован на второе полугодие 2021 года», – сказал генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев.