Россия увеличила поставки СПГ в Японию в апреле

Общий объем импорта сжиженного природного газа в Японию продолжает сокращаться. Как сообщает Offshore Energy со ссылкой на предварительные данные министерства финансов Японии, в апреле этого года страна восходящего солнца импортировала 4,97 млн тонн СПГ. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем поставки СПГ упали на 30,3%.

Отметим, что снижение поставок СПГ в Японию наблюдается четвертый месяц подряд. В марте этого года Япония импортировала 7,13 млн тонн СПГ.

В стоимостном выражении апрельский импорт СПГ обошелся Японии в 2 млрд долларов, на 3,2% больше, чем в аналогичном месяце 2020 года. По сравнению с уровнем марта текущего года стоимость импортного СПГ снизилась 27%.

Импорт СПГ из стран Азии – из Малайзии и Индонезии – вырос по сравнению с показателем апреля прошлого года на 22,8% до 1,22 млн тонн. В то же время поставки с Ближнего Востока сократились на 22,3% до 514 тыс. тонн.

Импорт в Японию СПГ из России вырос в апреле на 17,1% до 460 тыс. тонн. США увеличили поставки на 12,2% до 392 тыс. тонн. Однако по сравнению с предыдущим месяцем и Россия, и США существенно сократили импорт СПГ в Японию – на 28,1% и на 51,9% соответственно.

Отметим, что, согласно данным аналитических исследований, вызванное пандемией снижение мирового спроса на газ в 2020 году привело к замедлению темпов мировой торговли сжиженным природным газом, что сказалось и на рынке газовозов.