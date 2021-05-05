Titan LNG построит бункеровочную СПГ-баржу

Titan LNG объявил тендер на разработку новой бункеровочной баржи «Titan Krios». Таким образом компания намерена повысить доступность СПГ в качестве судового топлива в порту Зебрюгге и порты Ла-Манша.

«Новое судно будет удовлетворять часть базового спроса в Зебрюгге, который Titan LNG уже поставляет. Оно работать с несколькими резервуарами для разделения потоков СПГ и био-СПГ — экологически чистого углеродно-нейтрального топлива, производимого из биологических отходов, — говорится в заявлении Titan LNG. — Поскольку его можно хранить и поставлять с использованием существующей инфраструктуры, смешивать с СПГ и внедрять в существующую технологию двигателей, биогаз – это финансово надежные долгосрочные инвестиции для многих операторов и владельцев, которые хотят сделать безуглеродными операции и соблюдать правила сокращения выбросов».

В соответствии с философией дизайна Titan LNG, Krios представляет собой компактное морское судно вместимостью 4,2 тыс. куб. м. Сдача бункеровщика в эксплуатацию планируется на 2023 год. Он будет оснащен оборудованием для кондиционирования грузов и двумя носовыми трастерами для более легкого маневрирования.

«С присоединением «Titan Krios» к нашему расширяющемуся флоту мы продолжим наши усилия по обеспечению более устойчивого будущего для судоходства за счет глобальной доступности СПГ, био-СПГ и, в конечном счете, чистого СПГ, производимого из зеленого водорода», — отмечают в Titan LNG.

Помимо «Titan Krios», Titan LNG построил два бункеровочных СПГ-понтона — FlexFueler, на долгосрочной основе зафрахтовал у NYK СПГ-бункеровщик «Green Zeebrugge», который ранее носил название «Engie Zeebrugge». Также в ближайшее время должно быть принято окончательное инвестиционное решение по СПГ-бункеровщику «Titan LNG Hyperion» вместимостью 8 тыс. куб. м, который, как ожидается, будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Как и «Hyperion», «Krios» получил свое название одного из титанов греческой мифологии.