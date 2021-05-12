TradeLens будет работать в Китае

China Unicom Digital Tech, дочерняя структура телеком-провайдера China Unicom, договорилась о партнерстве с блокчейн-платформой TradeLens, которую совместно развивают A.P. Moller — Maersk и IBM.

По информации Maersk, в рамках сотрудничества China Unicom Digital Tech будет обеспечивать хостинг и оперирование TradeLens на территории материкового Китая, предоставляя доступ к платформе китайским экспортерам и импортерам и прочим участникам цепочки поставок.

Китайский рынок, отмечают в Maersk, огромен – по оценке группы, каждый третий экспортный контейнер в мире экспортируется из Китая, и каждый шестой импортный контейнер импортируется в Китай.

Напомним, цифровая блокчейн-платформа TradeLens была запущена в 2018 году. На сегодня ее участниками, по данным Maersk, являются уже более 300 организаций, в том числе более 10 морских линий.

TradeLens аккумулирует данные по событиям в цепочках поставок через более чем 600 портов и терминалов. На данный момент в системе отслежено свыше 35 млн перевозок, почти 2 млрд событий и около 16 млн документов.