Первый интермодальный сервис из Гуанчжоу в Европу

На прошлой неделе был запущен интермодальный железнодорожно-морской сервис из порта Гуанчжоу в Южном Китае на Европу.

Как сообщает информационное агентство Xinhua, 29 апреля из Гуанчжоу в Польшу отправился первый контейнерный поезд с 50 контейнерами, груженными высокотехнологичной электроникой.

По информации порта, груз стоимостью 150 млн юаней (около 23,2 млн долларов) был доставлен в порт с двух заводов LG, один из которых расположен в Гуанчжоу, а другой – во Вьетнаме.

В Польшу состав должен прибыть через 15 дней, на 20 дней быстрее, чем при доставке традиционным морским путем.

По данным China Railway Guangzhou Group Co., с начала этого года между провинцией Гуандун, Средней Азией и Европой было отправлено 107 грузовых поездов с более 5,3 тыс. TEU, что является рекордным показателем.

Видео: New China TV