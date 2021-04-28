Разлив битума после столкновения танкера и сухогруза в Желтом море

В Желтом море недалеко от порта Циндао столкнулись танкер «A Symphony» и сухогруз «Sea Justice». Танкер перевозил 1 млн баррелей битумной смеси. В результате столкновения танкер получил пробоину в районе балластных и грузовых танков, произошел разлив 500 тонн битума (3,4 тыс. баррелей).

Все члены экипажа находятся в безопасности. Судам, находящимся поблизости, предписано держаться в 10 милях от места происшествия.

По данным Splash, владелец 150 тыс. тонн битумной смеси на борту танкера – гонконгская Run Cheng International Resource.

Помимо экологических проблем, разлив может поставит под угрозу операции в порту Циндао.