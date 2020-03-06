Выдвижные паруса с фотоэлементами

Японская Eco Marine Power намерена провести демонстрационные испытания прототипа выдвижных парусов – EnergySail. Паруса оборудованы фотоэлементами, преобразующими солнечную энергию в электрическую.

«Это обновленная версия опытного образца, которая является частью общей системы использования возобновляемых источников энергии для судов – Aquarius MRE, также разработанной Eco Marine Power», – сообщает пресс-служба компании.

EnergySail может работать на солнечных батареях, что обеспечивает дополнительную энергию при нулевом уровне выбросов. В настоящее время Eco Marine Power определяется с типом фотоэлементов, которые будут использоваться в ходе морских испытаний.

Высота выдвижных парусов составляет 6 м. Конструкция парусов позволяет модернизировать их в течение всего периода эксплуатации судна с учетом будущих технологий.

Отмечается, что проект Aquarius MRE включает разработки ветроустановок и солнечных панелей для грузовых судов и круизных лайнеров. Такая система уже установлена на нескольких судах, и тестирование EnergySail позволит объединить технологические энергетические решения. Ожидается, что установка выдвижных парусов с фотоэлементами на судно начнется уже в этом году.

«Мы несколько лет работали над тем, чтобы непросто протестировать прототип EnergySail, а ввести эту систему в коммерческую эксплуатацию. Мы сфокусировались на том, чтобы это была рентабельная установка и интегрированная с другими нашими разработками. Это еще один шаг к нулевым выбросам в судоходстве», – отмечают в компании.