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Выдвижные паруса с фотоэлементами
06.03.2020

Выдвижные паруса с фотоэлементами

    • Японская Eco Marine Power намерена провести демонстрационные испытания прототипа выдвижных парусов – EnergySail. Паруса оборудованы фотоэлементами, преобразующими солнечную энергию в электрическую.

    «Это обновленная версия опытного образца, которая является частью общей системы использования возобновляемых источников энергии для судов – Aquarius MRE, также разработанной Eco Marine Power», – сообщает пресс-служба компании.

    EnergySail может работать на солнечных батареях, что обеспечивает дополнительную энергию при нулевом уровне выбросов. В настоящее время Eco Marine Power определяется с типом фотоэлементов, которые будут использоваться в ходе морских испытаний.

    Высота выдвижных парусов составляет 6 м. Конструкция парусов позволяет модернизировать их в течение всего периода эксплуатации судна с учетом будущих технологий.

    Отмечается, что проект Aquarius MRE включает разработки ветроустановок и солнечных панелей для грузовых судов и круизных лайнеров. Такая система уже установлена на нескольких судах, и тестирование EnergySail позволит объединить технологические энергетические решения. Ожидается, что установка выдвижных парусов с фотоэлементами на судно начнется уже в этом году.

    «Мы несколько лет работали над тем, чтобы непросто протестировать прототип EnergySail, а ввести эту систему в коммерческую эксплуатацию. Мы сфокусировались на том, чтобы это была рентабельная установка и интегрированная с другими нашими разработками. Это еще один шаг к нулевым выбросам в судоходстве», – отмечают в компании.


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