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COSCO Shipping вводит коды здоровья на судах
18.03.2020

COSCO Shipping вводит коды здоровья на судах

    • COSCO Shipping ввела систему предотвращения и контроля потенциального эпидемиологического риска для судов и присваивает «коды здоровья» каждому из 1 тыс. своих судов, сообщает пресс-служба компании. Теперь каждому судну присвоен свой «код здоровья», который обеспечит точную информацию для профилактики коронавируса, контроля над ним и, следовательно, безопасной эксплуатации судов.

    Технология «здоровья судов» разработана подразделением COSCO Shipping Technology на основе Интернета вещей, блокчейна, платформы цепочки поставки и платформы Ningbo Maritime Safety Deep Blue Smart Maritime Supervision Service. Технология аккумулирует глобальные данные об эпидемиологической ситуации и данные о швартовке судна, действиях экипажа (например, запись о сходе на берег), о происхождении членов экипажа. Это позволяет оперативно идентифицировать потенциальный эпидемиологический риск для судов. Учитывая ситуацию по коронавирусу в каждой стране, система генерирует «коды здоровья» трех цветов: красный, желтый и зеленый, что соответствует уровню эпидемиологического риска.

    Красный цвет означает, что судно прибыло в страну эпидемиологического риска или экипаж имел признаки заболевания в течение последних 14 дней. Желтый – судно было в стране с высоким эпидемиологическим риском или экипаж имел признаки заболевания в период от 14 дней до одного месяца. Остальные суда имеют зеленый цвет «кода здоровья».

    Система предотвращения и контроля потенциального эпидемиологического риска запущена 10 марта в порту Нинбо. Управление морской безопасности порта Нинбо (NMSA) теперь может работать с судами с учетом «санитарных» кодов. Командный пункт NMSA через систему получает данные о прибытии судна и эпидемиологической ситуации и уведомляет персонал о необходимых мерах обеспечения безопасности или обслуживании судна в обычном режиме.

    По статистике COSCO Shipping, в 100% случаев система верно идентифицировала эпидемиологический риск судов всех судов, причем на сутки раньше, чем если бы это делалось в ручном режиме. Для 16 судов был определен «красный» и «желтый» уровень эпидемиологической опасности и приняты профилактические меры. «Используя «коды здоровья», NMSA обеспечивает безопасные и бесперебойные морские операции», – говорится в пресс-релизе COSCO Shipping.


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