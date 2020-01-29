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Как и зачем вымораживают суда
29.01.2020

Как и зачем вымораживают суда


    • Мороз отнюдь не мешает, а даже наоборот способствует одной технологии, которая практикуется только в России и нигде больше в мире. Здесь суда ремонтируют зимой, строя под ними целые ледовые лабиринты при помощи электропил, буров и молотов. Такой метод ремонта судов называется «выморозкой». Увидеть подобное можно только в Якутии и Сибири.

    Как и зачем вымораживают суда

    Под судами, которые требуют ремонта, выпиливаются  целые ледяные лабиринты. Таким образом, работники могут легко добраться к необходимому месту для устранения неполадок. Технология эта достаточно старая и примитивная, но она заменяет подъём судна в док и снижает стоимость ремонта. По сей день ею продолжают активно пользоваться в зимний период, когда на улице стоит мороз -40 градусов и ниже. Только работник с огромным опытом за плечами и профессиональным чутьем может справиться с задачей.

    Как и зачем вымораживают судаВерхний слой льда вокруг корпуса через определённые промежутки времени удаляется, давая возможность ледяной поверхности укрепиться и промёрзнуть снизу под действием мороза. Частота этих операций определяется температурой окружающей среды, они повторяются до тех пор, пока судно не окажется стоящим в ледяной полости.

    Сначала для высвобождения необходимой части судна вокруг него вырубают колодец, так называемую майну. Чтобы грамотно выдолбить майну, нужно иметь опыт: знать, сколько намерзает льда в сутки, контролировать глубину льда, уровень воды и другие тонкости, в общем, «чувствовать». Иначе майну затопит, и всю выполненную работу нужно будет начинать с нуля. Изначально толщина ледяного покрова может составлять всего 50 см. Для безопасности первым делом снимают только 20 см льда, затем ждут, пока вода замерзнет вглубь еще на 50 см. Таким образом глубина прохода увеличивается искусственным методом. За один день лед нарастает на 4 см. При ослаблении морозов работникам приходится устанавливать большие вентиляторы, которые циркулируют холодный воздух внутри майн, чтобы лед внизу нарастал быстрее. Работы производятся «вкруговую»: сначала выдалбливается одна майна, пока ведутся работы на других, лёд нарастает, к ней снова можно вернуться и так далее, до желательной глубины. Зачастую глубина майны достигает более 3 метров. Чтобы освободить гребной винт ото льда, наоборот, используют «жаровни»: разрезают 200-литровую вдоль пополам, подвешивают их над винтом или ставят под гребной вал и разводят костер.

    Как и зачем вымораживают суда

    Для выморозки одного судна уходит почти два месяца, потому что работы ведутся слой за слоем, неспешно. Но за короткий зимний сезон, с ноября по март, один опытный выморозчик может освободить ото льда четыре судна, в зависимости от типа судна и его объёма.

    Вода в майне может свести работу на нет и поставить под угрозу жизнь ремонтников. Особенно сложно и опасно работать в майне под килем: ледяной тоннель уходит под днище судна на 9 м. Пространства для маневра там немного, поэтому рабочим приходится работать на коленях или лежа.

    Так трескучие российские морозы стали горячей порой для судоремонтников.

    Как и зачем вымораживают суда

    (По материалам из открытых источников)


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