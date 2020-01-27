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судно-кабелеукладчик Leonardo da Vinci
27.01.2020

Самый продвинутый кабелеукладчик


    • Prysmian Group поделилась роликом о своем специализированном судне-кабелеукладчике «Leonardo da Vinci», строящемся на верфи Vard Norway SA. В компании характеризуют судно как самый продвинутый кабелеукладчик в мире.

    Длина судна составляет 171 м, ширина – 34 м. Судно оборудовано двумя кабельными каруселями (7 тыс. тонн и 10 тыс. тонн) и способно укладывать кабель на глубине до 3 тыс. метров – по этому показателю ему нет равных.

    Мощность лебедки – до 100 тонн, вдвое больше, чем у среднестатистического кабелеукладчика, тяговое усилие – около 200 тонн, самый высокий показатель в своем классе. Плюс система динамического позиционирования DP3, гибридная пропульсивная система с 6 генераторами и 2 аккумуляторами (750 кВт каждый), два ангара для дистанционно управляемых аппаратов и вертолетная площадка.

    Автономность плавания – 90 дней, скорость – более 14 узлов. Жилые отсеки рассчитаны на комфортное размещение 120 человек.

    Видео: Prysmian Group


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