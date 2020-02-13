Суда из бетона и почему они не тонули

Большинству будет сложно поверить, однако в XIX и XX веке некоторое время пользовались немалой популярностью бетонные суда. Многие наверняка удивится этому факту и спросят, как такое вообще возможно на практике. На самом деле все просто.

Дело в том, что конструкция таких судов ничем не противоречит известным законами физики, более того, бетонные суда (как и любые другие) в полной мере работают в рамках известного закона Архимеда. В итоге судно, созданное из железобетона, вовсе не уходит на дно, как камень, брошенный вводу, а держится на поверхности и, более того, имеет достаточно неплохие динамические характеристики. Такое судно с меньшей вероятностью переворачивается на волнах, однако и идет из-за своей большой массы намного медленнее.

Те, кто все еще сомневаются в том, что судно из бетона способно держаться на плаву, должны задуматься над тем, что, следуя этой логике, абсолютно каждое судно с корпусом из металла должно точно так же стремиться ко дну. Однако этого не происходит. Более того, и те, и другие суда способны брать на борт сотни тонн груза и многочисленных пассажиров. Происходит все это благодаря выталкивающей и подъемной силе, которые равны весу жидкости, вытесняемой частью тела, которая была погружена в воду. Этот закон был открыт Архимедом еще в III веке до нашей эры.

Первое судно из железобетона появилось в 1849 году благодаря усилиям французского инженера и изобретателя Ламбо. Это была всего небольшая лодка, которая произвела сенсацию на международной морской выставке 1855 года. Творение Ламбо дало импульс к строительству других судов из бетона. Правда, интерес к ним продержался недолго, и уже через несколько лет про инновацию забыли.

Вернулись в Европе к бетону в судостроении только в годы Первой мировой войны, когда конфликтующие страны нуждались в огромном количестве кораблей, но при этом испытывали острую нехватку высококачественной стали. К 1919 году было построено более 1 тыс. судов с использованием такой технологии. Больше всего их было создано в Италии, Германии, Норвегии, Франции, Дании и Швеции. Некоторое количество судов из железобетона было спущено на воду в США и даже Китае.

Снова к строительству судов из бетона вернулись уже после Второй мировой войны. Пик пришелся на 1946-1948 годы. На сей раз больше всего «каменных» судов построили в СССР и послевоенной Германии. В годы войны в США было создано около трех десятков подобных плавательных средств, однако впоследствии о них снова забыли. Использовались суда вплоть до начала XXI века. Некоторые из них на ходу и сегодня. Бетон в настоящее время применяют при строительстве плавучих нефтехранилищ и буровых платформ. В 1975 году был создан железобетонный танкер для хранения сжиженного газа, имеющий грузоподъёмность 60 тыс. тонн. Это судно до сих пор эксплуатируется в Яванском море. В современном мире есть энтузиасты, которые делают яхты из этого нестандартного для судостроения материала. Несколько таких судов есть в киевском яхт-клубе.

Пожалуй, самое знаменитое бетонное судно – это «Atlаntus». Его длина составляла 77 м, вес – 2,5 тыс. тонн. Оно было построено Liberty Ship Building Company в штате Джорджия и спущено на воду 5 декабря 1918 года. Судно было вторым в мире по счету бетонным судном, построенным во время подготовки к Первой мировой войне. Война, правда, закончилась за месяц до сдачи, но «Atlаntus» использовался для перевозки американских солдат из Европы домой, а также для транспортировки угля в Новую Англию. В 1920 году судно было списано и оставлено в порту Вирджиния.

В 1926 году «Atlаntus» приобрел полковник Джесси Розенфельд. Он собирался построить док для всех бетонных судов, дабы в случае опасности иметь возможность быстро их мобилизовать. В марте 1926 года восстановленный «Atlаntus» начали буксировать к мысу Кейп-Мей в США. Однако 8 июня налетел шторм, и судно потерпело крушение всего в 150 метрах от берега Сансет-Бич. Были попытки поднять судно для ремонта, однако они не увенчались успехом. С того времени «Atlаntus» стал туристической достопримечательностью. В конце 50-х судно раскололось на две части. В настоящее время «Atlаntus» продолжает оставаться в 150 метрах от пляжной линии.