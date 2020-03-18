Плавучий космодром – резидент свободного порта Владивосток

Компания по обслуживанию плавучего космодрома «Космический центр «Морской старт»» подала заявку на включение в число резидентов Свободного порта Владивосток, что позволит реализовать проект с помощью созданных Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики мер государственной поддержки.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, в феврале в Приморском крае зарегистрирована компания «Космический центр «Морской старт». Обладателем 100% ее акций стала авиакомпания «Сибирь», входящая в группу S7. Она будет заниматься обслуживанием плавучего космодрома, который транспортируется из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод, где будут проводиться ремонт и реконструкция морского пускового комплекса. «Во вторник, 17 марта в порт «Славянка» в Приморье прибыло сборочно-командное судно проекта «Морской старт», в конце марта ожидается прибытие самой пусковой платформы», — сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на vesselfinder.com.

«Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с подведомственной ему Корпорацией развития Дальнего Востока сопровождают этот проект. Компанией подана заявка на получение статуса резидента СПВ. Решение S7 перебазировать пусковую платформу для реконструкции именно на дальневосточное предприятие не просто выдача условного кредита доверия, а подтверждение наличия достаточных компетенций для столь серьезных работ по переоснащению комплекса новым оборудованием. Это еще одно доказательство, что Дальнему Востоку есть чем гордиться», – сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В создании плавучего ракетно-космического комплекса «Морской старт» были задействованы американский Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». Эти предприятия стали учредителями проекта «Морской старт» (Sea Launch), который был официально запущен в 1995 году. В 1998 году завершилось строительство специального базового порта в калифорнийском Лонг-Бич и передвижной стартовой платформы Odyssey и сборочно-командного судна Sea Launch Commander. До 2014 года по программе «Морской старт» было совершено более 30 успешных запусков космических аппаратов (в том числе и тяжелых), на орбиту было отправлено более 150 тонн килограмм полезного груза. В 2014 году пусковая деятельность была приостановлена. В 2016 году владельцем комплекса стала группа компаний S7.