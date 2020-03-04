Экспорт из каких регионов растет

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

В денежном выражении

С точки зрения стоимости наибольший рост экспорта в процентном выражении пришелся на Калмыкию. За 2019 год отгрузки товаров из республики увеличились в 305,1 раз до 4,4 млн долларов. Такой рост связан с поставками проводов и электрических проводников на сумму 2,5 млн долларов, медной проволоки – 1,3 млн долларов и алюминиевой проволоки – 539,6 тыс. долларов. При этом 87,7% экспорта (в стоимостном выражении) приходится на Беларусь, 9,6% – на Казахстан.

Отгрузки из Ингушетии выросли в 6,4 раза до 4,2 млн долларов. Экспорт пшеничной муки составил 1,4 млн долларов, лесоматериалов – 712 тыс. долларов. Отгрузки пшеницы и меслина выросли на 257,5 тыс. долларов до 490,2 тыс. долларов. 41,2% объемов отправили в Грузию, 18,8% – в Ирак, 9,7% – в Азербайджан.

Третий регион, экспорт из которого вырос наиболее существенно, – Рязанская область. Из него было вывезено в 2,7 раза больше товаров, чем в 2018 году, всего на сумму 1,3 млн долларов. Отгрузки радиолокационной аппаратуры увеличились на 387,8 млн долларов, прицепов – на 97,3 млн долларов. В целом 43,7% грузов из региона было отгружено в Китай, 19,4% – в Алжир.

Наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на Санкт-Петербург. В 2019 году отправки выросли на 1,7 млрд долларов до 28,2 млрд долларов. При этом отгрузки сырых нефтепродуктов увеличились на 2,8 млрд долларов. 29,1% всего экспорта приходится на долю Нидерландов, 7,9% – на долю Германии и 7,7% – на долю США.

Из Ямало-Ненецкого АО было отгружено товаров на сумму 4,2 млрд долларов, что на 1,2 млрд долларов больше по сравнению с 2018 годом. 40,6% этого объема экспортировали в Норвегию, 16,2% – в Китай и 11,9% – в Нидерланды. Отгрузки СПГ увеличились на 2,1 млрд долларов.

Третье место занимает Рязанская область. По итогам 2019 года экспорт из региона увеличился на 815,3 млн долларов.

В физическом выражении

В физическом выражении наибольший рост экспорта в процентах также приходится на Калмыкию. В 2019 году отгрузки из республики выросли в 170,5 раз и составили 1,9 тыс. тонн.

Отгрузки из Красноярского края увеличились в 5,4 раза до 31,9 млн тонн за счет поставок в Беларусь мыла и поверхностно-активных органических веществ.

Из Ингушетии было вывезено 12,8 тыс. тонн грузов, в 4,8 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Лидером по приросту физического объема экспорта является Красноярский край, отгрузки из которого выросли на 31,9 млн тонн до 39,1 млн тонн. 82,1% грузов ушло в Беларусь, 10,8% – в Китай.

На втором месте – Кемеровская область. По итогам 2019 года экспорт из региона увеличился на 14,4 млн тонн до 162,4 млн тонн. При этом отгрузки каменного угля увеличились на 12,5 млн тонн. 18,8% всех грузов было отправлено в Германию, 10,7% – Южную Корею, 9,1% – в Японию.

Экспорт из Ямало-Ненецкого АО за 2019 год вырос на 10,4 млн тонн до 18,4 млн тонн. Стоит отметить, что поставки СПГ выросли на 12,3 млн тонн до 15,5 млн тонн.