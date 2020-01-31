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Контейнерооборот российских портов в 2019 году
31.01.2020

Контейнерооборот российских портов в 2019 году вырос на 4,8%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в 2019 году вырос в сравнении с аналогичным показателем 2018 года на 4,8%.

    По всем направлениям наблюдается положительная динамика. Объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 5,6%, каботажных – на 4%, транзитных и экспортных – на 7,7% и 4,1% соответственно.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 2,6 млн TEU (+5,2%). При этом импорт вырос на 5,6%, экспорт – на 4,8%.

    На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В 2019 году они перевалили 1,8 млн TEU (+6,4%). По всем направлениям динамика положительная. Оборот импортных контейнеров увеличился на 8,7%, каботажных – на 7,7%, транзитных – на 8,5%, экспортных – на 2%.

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна вырос на 1,4% до 779,9 тыс. TEU. При этом импорт увеличился на 1,6%, экспорт – на 4,1%. Каботаж и транзит, напротив, снизились на 91,7% и 55,3% соответственно.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в 2019 году составил 159,4 тыс. TEU (-2,8%). Большая часть контейнеров Арктики проходит в каботаже, который по итогам года снизился на 2,9%. Импорт уменьшился на 12,3%. Экспорт вырос на 57,7%.

    Порты Каспийского бассейна обработали 2,5 тыс. TEU, на 22,7% больше, чем за 2018 год. Положительная динамика наблюдается в импорте (+19,1%) и экспорте (+50,1%), отрицательная – в каботаже (-15,4%).


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