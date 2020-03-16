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утилизация судов
16.03.2020

Утилизация судов сократилась

    • По данным негосударственной организации Shipbreaking Platform, в 2019 году на утилизацию было продано 674 морских судов и платформ, на 70 единиц меньше по сравнению с 2018 годом.

    Больше всего судов было отправлено на разделочные верфи в Бангладеш – 234 судна, на 49 судов больше, чем годом ранее.

    В Индию отправили 200 судов, на 53 меньше, чем годом ранее, 199 из них – на утилизацию в Аланг.

    На утилизацию в Турцию (в Алиаге на побережье Эгейского моря) было продано 107 судов.

    В Россию в 2019 году было продано на утилизацию 5 судов – два в Мурманск, два в Находку и одно в Козьмино.

    В Европе есть несколько современных площадок, которые полностью или частично заточены под утилизацию судов. Большинство предприятий в Европе демонтируют малые и средние суда, в том числе военные корабли. Некоторые европейские верфи также могут утилизировать большие коммерческие суда. В 2019 году в Европу на слом было продано 29 судов, в том числе 6 – в Норвегию, 5 – в Бельгию, 4 – В Данию. На 20 января 2020 года в европейском списке предприятий по утилизации судов (EU List of approved ship recycling facilities) было 34 верфи.

    В Северной Америке и Карибском бассейне есть несколько предприятий по утилизации судов – в США, Канаде, Мексике и Пуэрто-Рико. В частности, на судоразделочные верфи США 2019 году было продано 9 судов.

    С точки зрения типов судов на утилизацию было отправлено 99 контейнеровозов, 99 танкеров, 94 судна для транспортировки генгрузов, 69 балкеров и 23 буровых платформы.

    Самое старое судно, отправленное в 2019 году на утилизацию, было построено в 1954 году, а самое «молодое» – в 2016 году.

    Больше всего судов отправили в 2019 году на утилизацию греческие судовладельцы – 48 единиц. Судовладельцы из ОАЭ отправили на слом 47 судов, компании из Китая и США – по 46 судов. Российские судовладельцы продали на утилизацию 32 судна, преимущественно – в Бангладеш.

    Фото: NGO Shipbreaking Platform


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