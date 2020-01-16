Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 11 месяцев 2019 года составил 227,1 млрд евро. Это на 3,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 6,7% и составили 84,2 млрд евро. Экспорт из России в страны Европейского Союза сократился на 8,1%, составив 142,9 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-ноября 2019 года Россия продолжает занимать четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия на третьей строчке после Китая и США.