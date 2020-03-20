По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 2019 год экспорт цинковой руды и концентратов из России составил 306,5 тыс. тонн (-13,1% к 2018 году), или 210,3 млн долларов (-31,2%).

В 2019 году российская цинковая руда и концентраты поставлялась в 5 стран. При этом главными покупателями были Китай и Казахстан. Отгрузки осуществлялись из 9 регионов России.

Цинк используется для покрытия металлических конструкций в целях предотвращения коррозии – на это уходит половина производимого цинка в мире. Еще одна сфера применения цинка – изготовление латуни и других литейных сплавов на основе цинка.

По итогам 2019 года из России в Китай было отправлено 190,4 тыс. тонн (-40,8%) цинковой руды и концентратов на сумму 123,3 млн долларов (-56%). Отгрузки осуществлялись из Забайкальского, Приморского и Красноярского края, республики Тыва, Хакасии, а также из Новосибирской области.

Отгрузки цинковой руды и концентратов в Казахстан в физическом выражении выросли в 3,9 раза до 98,4 тыс. тонн, в денежном – в 3,7 раза до 75,4 млн долларов. Практически весь объем шел из Алтайского и Красноярского края и республики Тыва.

Экспорт цинковой руды и концентратов в Южную Корею увеличился в физическом выражении до 8,5 тыс. тонн (рост в 2,8 раза), в денежном – до 5,9 млн долларов (рост в 2,5 раза). Все отправки осуществлялись преимущественно из Приморского и Забайкальского края.

Кроме того, в 2019 году Россия поставила в Узбекистан 6,1 тыс. тонн цинковой руды и концентратов на сумму 3,5 млн долларов. В Италию было отгружено 3 тыс. тонн на 2,2 млн долларов. В 2018 году поставок в эти страны не было.