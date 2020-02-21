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Роттердам снизил продажи бункера
21.02.2020

Роттердам снизил продажи бункера

    • Суммарные продажи бункера в Роттердаме упали в 2019 году на полмиллиона кубометров – с 9,5 млн до 9 млн, что, впрочем, не мешает ему оставаться крупнейшим бункерным портом Европы.

    При этом весьма существенно – в 3,4 раза – выросли продажи СПГ. Кроме того, в конце года заметно увеличился спрос на низкосернистое топливо (VLSFO).

    Как сообщили SeaNews в Администрации порта, в декабре на долю VLSFO приходилось 62% всего бункера, отгруженного в Роттердаме, по итогам всего четвертого квартала – 48%.

    Вырос и спрос на биотопливо, правда, объемы его пока, скорее, символические.

    Фото: Администрация порта Роттердам, автор — Кеес Торн


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