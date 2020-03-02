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Ленинградская АЭС использует меньше морской воды
02.03.2020

Ленинградская АЭС использует меньше морской воды

    • Благодаря переходу на новый тип энергоблоков с реактором ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) по итогам 2019 года Ленинградская АЭС стала использовать меньше морской воды. Снижение потребления основного природного ресурса положительно влияет на окружающую среду и сокращает затраты станции на водопользование, сообщает пресс-служба «Росатома».

    «Конструктивные особенности новых энергоблоков позволяют значительно сократить объем водопотребления атомной станции из естественных водоемов. В 2019 году, когда в работу вступил пятый блок ВВЭР взамен остановленного первого блока РБМК, количество забираемой морской воды по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 730,7 млн кубометров (это в пять раз больше потребления воды жителями всей Ленинградской области за год). Это снижение на 14,8%. Такие показатели по снижению влияния на окружающую среду мы будем наблюдать и дальше», — сказал директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

    Морскую воду Ленинградская АЭС берет из Копорской губы Финского залива Балтийского моря. Она служит для охлаждения тепломеханического оборудования атомной станции, при этом морская вода никак не участвует в охлаждении реактора, то есть полностью безопасна в радиационном плане.

    Из залива вода направляется в конденсаторы турбин для охлаждения пара. Затем, в случае с РБМК, эта вода прямотоком возвращается обратно в водоем. В варианте с ВВЭР после выполнения своей охлаждающей функции вода подается сверху в башенные испарительные градирни, падает внутри градирен вниз в специальную чашу, откуда уже охлажденная вновь отправляется в конденсаторы. За счет циркуляции в градирнях уменьшается потребность дополнительного притока.

    На Ленинградской АЭС строго следят за учетом лимитов объемов водопотребления и водоотведения, а также контролируют содержание в воде вредных химических веществ. Кроме контроля химических и микробиологических показателей, на АЭС наблюдают и за температурным режимом водоема-охладителя станции, которым является Финский залив. Температура сбрасываемой Ленинградской АЭС воды в 2019 году не превышала нормативов. В отдельные дни незначительное повышение температуры воды наблюдали из-за сильных нагонных ветров, которые не позволяли перемешиваться теплым сбросным водам с водами залива.


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