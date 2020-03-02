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Новый департамент в IMO
02.03.2020

Новый департамент в IMO

    • С 1 марта этого года в Международной морской организации (IMO) начал работу департамент партнерства и проектов. Он сфокусируется на ключевых вопросах международного судоходства, включая декарбонизацию, загрязнение морской воды пластиком и биологическое обрастание судов.

    Решать эти задачи новый департамент будет посредством новаторского сотрудничества и через долгосрочные проекты с государствами-членами IMO, финансовыми институтами, некоммерческим организациями, благотворительными организациями.

    Департамент партнерства и проектов возглавил Хосе Матейкал, который имеет 15-летний опыт в координации крупных проектов IMO, сообщили SeaNews в организации.


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