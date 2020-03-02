Новый департамент в IMO

С 1 марта этого года в Международной морской организации (IMO) начал работу департамент партнерства и проектов. Он сфокусируется на ключевых вопросах международного судоходства, включая декарбонизацию, загрязнение морской воды пластиком и биологическое обрастание судов.

Решать эти задачи новый департамент будет посредством новаторского сотрудничества и через долгосрочные проекты с государствами-членами IMO, финансовыми институтами, некоммерческим организациями, благотворительными организациями.

Департамент партнерства и проектов возглавил Хосе Матейкал, который имеет 15-летний опыт в координации крупных проектов IMO, сообщили SeaNews в организации.