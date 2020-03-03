Wärtsilä поставит суда на подводное крыло

Совместный проект Wärtsilä и ее партнеров по снижению расходов топлива и сокращению выбросов получил финансирование от Евросоюза.

Проект SeaTech направлен на разработку симбиоза судового двигателя и инновационной движительной установки. Такой агрегат позволит уменьшить расход топлива на 30%, сократить на 90% выбросы диоксида серы, на 45% – выбросы CO2 и на 94% – твердых частиц. Технология, разработанная в проекте, построена на преобразовании энергии.

По проекту, движительная установка представляет собой биомиметическое (повторяющее свойства природного объекта) динамическое крыло, установленное в носовой части судна, для увеличения тяги в сложных условиях в море. За счет энергии волн создается дополнительная тяга, что, следовательно, сокращает расход топлива.

Ожидается, что рентабельность инвестиции в модернизацию судов с применением этой технологии за счет экономии топлива и сокращения эксплуатационных расходов составит 400%. В Wärtsilä рассчитывают, что на коммерческую составляющую этой технологии европейский и азиатский рынки short-sea выйдут к 2025 году. Если предположить, что только 10% европейских судов будут оснащены технологией SeaTech, то это приведет к сокращению выбросов CO2 на 32,5 млн тонн в год, что эквивалентно выбросам с 200 тыс. легковых автомобилей.

Срок реализации проекта – 3 года. Партнерами Wärtsilä по проекту стали Huygens Engineer (Нидерланды), Liewenthal Electronics (Эстония), Utkilen AS (Норвегия), Национальный технический университет (Афины), Арктический университет Норвегии, Саутгемптонский университет.