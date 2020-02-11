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330 млн в экологию
11.02.2020

330 млн в экологию

    • В 2020 году «Восточная стивидорная компания» планирует ввод в эксплуатацию всесезонной стационарной системы пылеподавления, спроектированной с учетом технологического процесса на угольном складе терминала. Система включает семь гибридных пушек, которые будут установлены на мачтах по периметру ветро-пылезащитного экрана склада, и обеспечивает эффективное подавление угольной пыли. Действие системы основано на механизме создания тонкодисперсного тумана (аэрозоля), который, взаимодействуя с пылевыми частицами, приводит к их осаждению в технологической зоне и исключает их распространение за пределы склада. Благодаря схеме размещения оборудования, с учетом дальности действия пушек и регулируемого угла поворота, предполагается достижение равномерного и стабильного снежного покрова на поверхности склада и технологических площадок в зимнее время года и эффективного орошения водой – в летнее, рассказали SeaNews в ВСК.

    Оборудование и комплектующие для новой системы уже закуплены, расходы на них составили более 40 млн рублей.

    За последние два года «Восточная стивидорная компания» уже ввела в эксплуатацию семь мобильных гибридных пушек пылеподавления SKADO Polecat, которые работают круглосуточно и предназначены для снижения концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе на всех этапах производственного цикла. Также на угольном складе введена технология поверхностного орошения угольных штабелей активным раствором на базе суперабсорбента «Аквасин», обеспечивающего создание устойчивой ветрозащитной корки.

    Общие вложения ВСК в экологические мероприятия за 2019 год составили более 330 млн рублей.


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