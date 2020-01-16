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Damen будет строить суда в Бангладеш
16.01.2020

Damen будет строить суда в Бангладеш


    • Gentium-Damen Shipyards Group и министерство промышленности Бангладеш подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу стороны, создадут и будут развивать судостроительную и судоремонтную отрасли в Бангладеш с прицелом как на внешний, так и на внутренний рынок.

    В первую очередь, речь идет о строительстве судостроительного и судоремонтного завода, удовлетворяющего самым современным требованиям и способного конкурировать с мировыми предприятиями. «Со своей стороны Gentium-Damen передаст технологии, а также поделиться знаниями со специалистами Бангладеш, будет развивать их навыки, необходимые для судостроительной отрасли, что создаст значительные возможности для профессиональной подготовки и трудоустройства в Бангладеш», – отмечается в официальном заявлении Damen.

    «Наша философия заключается в том, чтобы помогать судостроительной отрасли и морской промышленности в тех странах, где мы работаем, – отметил региональный директор Азиатско-Тихоокеанского региона Damen Shipyards Group Ролан Бриен. – Это включает в себя инвестиции в высококачественные производственные объекты, оборудование и подготовку местного персонала. Это приводит к реализации проектов в судостроительной отрасли, способным обслуживать мировой рынок».


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