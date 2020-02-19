Первый бескабинный «КАМАЗ»

«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя, сообщила пресс-служба предприятия.

КАМАЗ-3373, получивший название «Челнок», – это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой. Новая разработка компании представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на небольших участках.

Автомобиль оснащён продублированной передней и задней светотехникой, как следствие – равнозначное направление движения вперед или назад (по принципу «тяни-толкай»). Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. При смене движения автомобиля в обратную сторону происходит замена освещения соответственно направлению движения.

Боковые облицовочные панели имеют вентиляционные решетки, которые предназначены для забора воздуха при охлаждении тяговых батарей и электродвигателя. Тяговые батареи располагаются в нижней части шасси, что обеспечивает низкий центр тяжести. Обслуживаются через отсек боковых панелей, который находится в пределах колёсной базы.

На передней и задней частях автомобиля располагаются элементы машинного зрения, обеспечивающие работу автомобиля в автономном режиме, скомпонованные таким образом, чтобы создать формообразующие линии, подчеркивая тем самым единое стилевое решение и придавая целостное восприятие со стороны.

Габаритные размеры электромобиля: длина – 8 м, ширина – 2,5 м, высота – 4 м. Грузоподъёмность – до 10 тонн. Скорость движения, ограниченная электроникой, составляет 40 км/ч. Машина оснащена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением, что даёт постоянную частоту вращения при различных нагрузках.

Это шестой по счёту беспилотный автомобиль компании и первый — бескабинный. Уже создан первый образец «Челнока», сейчас ведутся отладочные работы.

«Занимаясь разработкой беспилотных автомобилей, мы поняли, что автономные грузовые автомобили – это уже не фантастика, а новые реалии, – поделился главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко. – Если машина работает автономно, то исключается необходимость кабины, которая добавляет к стоимости машины значительную сумму. Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной. Любая инженерная мысль стремится к простоте и совершенству. «Челнок» можно смело назвать мировой премьерой. С геометрической точки зрения он представляет собой простой параллелепипед, имеющий целый ряд преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями».

Среди бесспорных преимуществ «Челнока» можно выделить возможность движения как передней частью автомобиля, так и задней, что позволяет избежать лишних манипуляций при смене траектории движения. Формула рулевого управления 1-2 (обе оси поворотные) даёт возможность управлять обеими осями одновременно, повышая манёвренность. Автомобиль отличается идеальной развесовкой по осям – 50/50.

Кроме того, «Челнок» имеет уникальную надстройку, предусматривающую пятистороннюю загрузку и разгрузку груза. Это позволяет использовать любую инфраструктуру логистических хабов автопредприятий.