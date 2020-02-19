Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый бескабинный «КАМАЗ»
19.02.2020

Первый бескабинный «КАМАЗ»

    • «КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя, сообщила пресс-служба предприятия.

    КАМАЗ-3373, получивший название «Челнок», – это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой. Новая разработка компании представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на небольших участках.

    Автомобиль оснащён продублированной передней и задней светотехникой, как следствие – равнозначное направление движения вперед или назад (по принципу «тяни-толкай»). Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. При смене движения автомобиля в обратную сторону происходит замена освещения соответственно направлению движения.

    Боковые облицовочные панели имеют вентиляционные решетки, которые предназначены для забора воздуха при охлаждении тяговых батарей и электродвигателя. Тяговые батареи располагаются в нижней части шасси, что обеспечивает низкий центр тяжести. Обслуживаются через отсек боковых панелей, который находится в пределах колёсной базы.

    На передней и задней частях автомобиля располагаются элементы машинного зрения, обеспечивающие работу автомобиля в автономном режиме, скомпонованные таким образом, чтобы создать формообразующие линии, подчеркивая тем самым единое стилевое решение и придавая целостное восприятие со стороны.

    Габаритные размеры электромобиля: длина – 8 м, ширина – 2,5 м, высота – 4 м. Грузоподъёмность – до 10 тонн. Скорость движения, ограниченная электроникой, составляет 40 км/ч. Машина оснащена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением, что даёт постоянную частоту вращения при различных нагрузках.

    Это шестой по счёту беспилотный автомобиль компании и первый — бескабинный. Уже создан первый образец «Челнока», сейчас ведутся отладочные работы.

    «Занимаясь разработкой беспилотных автомобилей, мы поняли, что автономные грузовые автомобили – это уже не фантастика, а новые реалии, – поделился главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко. – Если машина работает автономно, то исключается необходимость кабины, которая добавляет к стоимости машины значительную сумму. Создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат, сделает машину более симметричной. Любая инженерная мысль стремится к простоте и совершенству. «Челнок» можно смело назвать мировой премьерой. С геометрической точки зрения он представляет собой простой параллелепипед, имеющий целый ряд преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями».

    Среди бесспорных преимуществ «Челнока» можно выделить возможность движения как передней частью автомобиля, так и задней, что позволяет избежать лишних манипуляций при смене траектории движения. Формула рулевого управления 1-2 (обе оси поворотные) даёт возможность управлять обеими осями одновременно, повышая манёвренность. Автомобиль отличается идеальной развесовкой по осям – 50/50.

    Кроме того, «Челнок» имеет уникальную надстройку, предусматривающую пятистороннюю загрузку и разгрузку груза. Это позволяет использовать любую инфраструктуру логистических хабов автопредприятий.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2020
    Как в Китае строят мосты
    С помощью уникальной машины
    TransportВидеоДорогиЖелезная дорога
    0
    13.02.2020
    Суда из бетона и почему они не тонули
    Большинству будет сложно поверить, однако в XIX и XX веке некоторое время пользовались немалой популярностью бетонные суда. Многие […]
    TransportАмерикабетонвойна
    0
    19.02.2020
    Робот-собака на нефтяной платформе
    Видео
    беспилотные технологииВидеоМесторождениеНефтяная платформа
    0
    11.02.2020
    330 млн в экологию
    В 2020 году «Восточная стивидорная компания» планирует ввод в эксплуатацию всесезонной стационарной системы пылеподавления, спроектированной с учетом технологического […]
    Восточная стивидорная компанияВСКИнвестицииТехнологии
    0
    22.01.2020
    Передовые польские технологии в погрузке кокса
    Пока российские угольные терминалы соревнуются, кто внедрит больше ветропылезащитных экранов, пушек пылеподавления, систем поверхностного орошения и прочих экосберегающих […]
    ВидеоПогрузкаПольшаТехнологии
    0
    18.02.2020
    Минтранс оцифрует транспортную накладную и путевой лист
    Минтранс России запустил эксперимент для внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и […]
    FM LogisticАвтоперевозкибезбумажные технологииДеловые линии
    0
    10.02.2020
    Как двигаются современные суда
    Создатели новых круизных лайнеров и ледоколов всё чаще выбирают винторулевые колонки. Попробуем разобраться, почему. Стандартные судовые редукторы, гребные […]
    AzipodRolls-RoyceTransportБуровая
    0
    27.01.2020
    Самый продвинутый кабелеукладчик
    Prysmian Group поделилась роликом о своем специализированном судне-кабелеукладчике «Leonardo da Vinci», строящемся на верфи Vard Norway SA. В […]
    ВидеоСудносудно-кабелеукладчикТехнологии
    0
    17.01.2020
    Самое большое воздушное судно в мире
    стало еще больше
    АвиаперевозкиВидеоИнновацииТехнологии
    0
    11.02.2020
    Суда с инверсным носом
    Технология X-Bow
    UlsteinX-Bowбульбватерлиния
    0
    29.01.2020
    Как и зачем вымораживают суда
    Мороз отнюдь не мешает, а даже наоборот способствует одной технологии, которая практикуется только в России и нигде больше […]
    выморозкаДальний Востокзимаинтересные факты
    0
    23.01.2020
    20 млн евро на проект по автономному судоходству
    Евросоюз выделил грант в 20 млн евро на проект по автономному судоходству AUTOSHIP, разработанный Kongsberg и норвежской исследовательской […]
    Kongsbergавтономное судоходствобеспилотные технологиигрант
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.02.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.02.2020 Контейнерооборот лидеров
    18.02.2020 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    18.02.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.02.2020 Контейнерооборот Ирана
    17.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ