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Тяжелое топливо в арктических водах запретят
27.02.2020

Тяжелое топливо в арктических водах запретят

    • Подкомитет Международной морской организации (IMO) и государства-члены IMO согласовали проект поправок к приложению MARPOL, касающихся запрета на использование и транспортировку тяжелого топлива (HFO) в арктических водах.

    Как сообщили SeaNews в IMO, планируется, что запрет начнет действовать с 1 июля 2024 года. Он будет распространяться на использование и транспортировку тяжелого топлива с плотностью выше 900 кг/куб. м при температуре 15 градусов и кинематической вязкостью 180 мм2/с при температуре 50 градусов.

    Согласно поправкам, запрет не коснется поисково-спасательных судов, а также судов, предназначенных для предотвращения и ликвидации разливов нефти. Кроме того, до 1 июля 2029 года этот запрет не будет распространяться на суда, которые ходят под флагом стран, имеющих арктическое побережье. 

    В IMO создана рабочая группа по разработке руководящих принципов по снижению рисков от использования и транспортировки тяжелого топлива в арктических водах, которые охватят вопросы строительства, эксплуатации, бункеровки, инфраструктуры, связи и другие направления.

    Поправки планируется рассмотреть в октябре на 76-м заседании Комитета по защите морской среды IMO и утвердить на следующем заседании, которое пройдет весной 2021 года.


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