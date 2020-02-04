Приморье открыло грузовое автомобильное сообщение с Китаем

На автомобильных пунктах пропуска в Приморье начали пропускать грузовые автомобили из Китая. Это позволит избежать дефицита овощей на рынке, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

На автомобильных пунктах пропуска грузовое автомобильное сообщение было приостановлено до 2 февраля, после чего запрет продлили. Эта ситуация привела к дефициту китайских овощей на рынке, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем.

«Без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно. В понедельник, 3 февраля, грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто», – подчеркнули в региональном правительстве.