MSC отправляет 23-тысячники за порожняком в Китай

MSC намерена задействовать два контейнеровоза вместимостью свыше 23 тыс. TEU для транспортировки порожних контейнеров из Китая в США. «Это вызвано тем, что перевозчики на транстихоокеанском трейде уже несколько недель испытывают дисбаланс наличия контейнеров из-за коронавируса и Китайского нового года, – сообщает The Loadstar. – В результате того, что некоторые линии отменили половину рейсов в связи с Китайским новым годом и вспышкой коронавируса, регулярно поступают сообщения о нехватке контейнерного оборудования как в США, так и в Европе».

«MSC перебросит контейнеровоз «MSC Mia» вместимостью 23,7 тыс. TEU на транстихоокеанский трейд на маршрут Северная Европа – Азия – западное побережье Северной Америки на совместный сервис альянса 2M – AE1/Shogun-TP-6/Pearl. «MSC Mia» станет самым большим контейнеровозом, когда-либо заходившим в США», – цитирует The Loadstar Alphaliner.

С такой же целью через две недели контейнеровоз «MSC Nela» вместимостью 23,6 тыс. TEU будет переброшен на транстихоокеанское направление с трейда Азия – Северная Европа.

Alphaliner отмечает, что, заменив контейнеровозы вместимостью 13 тыс. TEU и выше, MSC и ее партнер по альянсу 2M – Maersk смогут переместить в США порожние контейнеры общей вместимостью более 6 тыс. TEU, что позволит сократить дефицит порожних контейнеров на этом направлении.