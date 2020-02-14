Тихвинские вагоны поедут в Польшу

Польский оператор Laude Smart Intermodal SA подписал новый контракт с ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компанияна поставку 200 вагонов-платформ на тележке 25 тс для перевозки крупнотоннажных контейнеров в транспортном коридоре «Россия — Польша — Россия».

Как рассказали SeaNews в «ОВК», поставка платформ модели 13-6851-01 планируется до конца мая этого года. С учетом нового договора количество законтрактованных тихвинских вагонов в парке Laude Smart Intermodal SA увеличится до 841 единиц, из которых 641 платформа для эксплуатации по колее 1520 мм и 200 платформ– по колее 1435 мм.

Вагон-платформа модели 13-6851-01 длиной 40 футов предназначен для перевозок крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн с неопасными грузами массой брутто до 40 тонн. Платформа характеризуется повышенной грузоподъемностью 80 тонн и максимальной массой тары 20 тонн. Перевозку контейнеров с массой брутто до 40 тонн обеспечивает усиленная конструкция рамы и фитинговых упоров.

Срок службы платформы составляет 40 лет.

«С 2018 года мы перевозим грузы в тихвинских вагонах. К тому времени ОВК была нам известна как вагоностроитель с серьезным портфелем вагонов и высоким качеством производства. Полученный нами опыт эксплуатации тихвинских вагонов подтвердил статус ОВК как лидера российского вагоностроения. Кроме того, не так давно мы доверили ей контракт на поставку вагонов и для колеи 1435 мм. И сегодня подписываем новый договор на дополнительную партию вагонов для колеи 1520 мм. Уверен, что от правильного выбора поставщика вагонов зависят наши позиции на рынке. Безотказность в работе и улучшенные технические характеристики вагонов ОВК дают нам большие преимущества перед конкурентами», — отметил генеральный директор Laude Smart Intermodal SA Марчин Витчак.