В Калининграде поставили кран для контрейлеров

В управлении Калининградской железной дороги состоялось совещание по дальнейшей проработке комплекса вопросов по организации контрейлерных перевозок. В нем приняли участие представители Калининградской таможни, областной Торгово-промышленной палаты, представители регионального бизнеса – грузоотправители и компаний-операторов подвижного состава, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Как отметил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, на магистрали продолжается работа по дальнейшему развитию терминально-логистического комплекса и спектра транспортно-логистических услуг. При этом организация контрейлерных перевозок расценивается руководством железной дороги как одно из перспективных направлений работы.

Так, в транспортно-логистическом центре «Калининград» установлен новый кран грузоподъемностью 45 тонн, оснащенный грузозахватными приспособлениями для погрузки полуприцепов на платформы, а станция Дзержинская Новая с осени прошлого года готова для работы с контрейлерами.

Участники совещания положительно оценили итоги проведенных в 2019 году тестовых груженых и порожних перевозок по маршруту Калининград – Кунцево-2 и информацию о согласованных с дорогами-транзитерами тарифных условиях на перевозку контрейлеров.

По информации заместителя начальника Калининградского центра фирменного транспортного обслуживания Михаила Гузыченко, это комплексный сервис, который позволяет преодолевать границы и гарантированно доставлять груз из Калининграда в Москву (а также в обратном направлении) за двое суток на условиях, сопоставимых с автомобильными перевозками.

По итогам состоявшегося обмена мнениями была разработана «дорожная карта» по решению нормативно-правовых и организационных вопросов, связанных с реализацией новой транспортной услуги.