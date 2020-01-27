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Boeing 787 можно выиграть в лотерею
27.01.2020

Boeing 787 можно выиграть в лотерею


    • Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил разыграть в лотерею Boeing 787, на котором летал его предшественник.

    «Это будет последняя попытка избавиться от самолета. Он слишком роскошный для страны, где половина населения живет в нищете», – цитирует The Guardian слова президента Мексики, который недавно выступил с этим заявлением. Лопес Обрадор сказал, что рассматривает возможность проведения лотереи, выпустив 6 млн билетов стоимостью по 25 долларов каждый. Он также предложил поддержку победителю в течение одного года, если тот не сможет содержать Boeing.

    В течение года Boeing 787 стоимостью 130 млн долларов пытались продать в США, но крылатая машина так и не нашла своего покупателя, а расходы на ее техническое обслуживание составили 1,5 млн долларов. Это дорогой самолет в эксплуатации. В нем есть отдельная спальня люкс, ванная комната. По оценкам экспертов, переоборудовать его в коммерческий пассажирский авиалайнер, который обычно перевозит 300 человек, было бы очень дорого.

    По сообщению The Guardian, президент Мексики настроен на экономию государственного бюджета и летает туристическим классом.


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