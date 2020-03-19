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Для чего нужно судно-прилипала
19.03.2020

Для чего нужно судно-прилипала

    • Большое количество нефти добывается в море, на морских шельфах. Но добыть – это одна проблема. Проблема номер два, как доставить эту нефть на перерабатывающие заводы. Укладывать по морскому дну нефтепроводы – хорошая идея? Но иногда добыча происходит довольно далеко от берега. А потом и сам нефтеперегонный завод не стоит прямо на берегу. Значит, надо укладывать ещё нефтепровод по суше, а для отгрузки нефти на экспорт строить ещё и береговой терминал. А месторождения имеют свойства истощаться, и тогда уже возникает другая проблема, что делать со старым нефтепроводом? Демонтировать? Глушить и бросать? Лучше отгружать нефть прямо на месте добычи. На танкеры-челноки.

    Схематично, решение такое: нефть из скважин поступает на FSO (floating storage and offloading, плавучее нефтехранилище), и уже с FSO ее перегружают на танкер-челнок. В качестве FSO обычно используют старые танкеры большого тоннажа после небольшой модернизации. Есть ещё и FSPO (floating production storage and offloading) – это плавучая буровая платформа, на которой происходят и добыча, и отгрузка.

    Для чего нужно судно-прилипалаКогда нефти на борту хранилища достаточное количество, танкер-челнок швартуется к FSO, присоединяют шланг, и нефть перегружают на транспортер. Швартуется не лагом (бортом, хотя бывает и так), а подходит с кормы, выбирает цепи, которые травят с хранилища, заводит себе на бак. Потом начинается процесс шланговки. Травится шланг с хранилища, буксиром этот шланг подтягивают к борту челнока, там краном поднимают, и дальше уже присоединяется шланг. В процессе погрузки надо контролировать дистанцию до FSO, углы отклонения. Для этого с кормы челнока заводят буксирный конец с вспомогательного буксира. В общем, суеты хватает. Цепи на швартовке для того, чтобы можно было быстро отдать их в случае ухудшения погоды. И шланговое соединение тоже быстроразъёмное, стендерного типа старого образца. Если совсем по-простому – не гайками стягивают фланцы, а клиновыми запорами.

    На этом с вводной частью покончено, и переходим к прилипале. Живёт такая рыба в тёплых морях. ДругоеДля чего нужно судно-прилипала название этой рыбы – ремора. А вот это судно необычной конструкции тоже назвали «Ремора».Вернее, компания, которая спроектировала это судно, называется Remora. Но это же название прилипло и к судну. Вот и задумалась компания, как сделать процесс перегрузки нефти с FSO быстрее и безопаснее. Ну и, дешевле, чтобы исключить из цепочки вспомогательные буксиры. Думали-думали, и придумали – погружную самоходную платформу «Ремора». Но правильное название для этой платформы – HiLoad DP.

    А причем здесь прилипала?

    А работает это так. Один конец шланга присоединён к FSO, второй конец к «Реморе». Когда приходит танкер-челнок, «Ремора» своим ходом подходит к танкеру, погружается, заводит нижнюю платформу под днищевую часть танкера и подвсплывает, прижимаясь к днищу и борту танкера. На нижней платформе и на стойках «Реморы» установлены присоски, вот ими «Ремора» и прилипает к борту челнока. Не требуется заводить швартовых концов и прочего. Второй момент – «Ремора» прилипает прямо у хвостовиков грузовых магистралей танкера, и не требуется длинный шланг. Третий момент – не требуется буксир. «Ремора» оснащена системой DP (динамического позиционирования) и сама удерживает и себя, и танкер на нужной позиции.

    И теперь немного подробнее.

    Для чего нужно судно-прилипалаНа «Реморе» установлены 3 дизельных двигателя мощностью 2350 kW каждый. Для ценителей подробностей – САТ 3516С. На эти двигатели навешаны три генератора Leroy по 550 kW каждый. Стояночный генератор тоже присутствует, мощностью 315 кВ. И три азипода (винто-рулевые колонки), каждый мощностью 2300 кВ, от Wartsila. Скорость «Реморы» – 4 узла, дальность удаления от FSO – 3 мили. Этого достаточно.

    Высота «Реморы» – 47 м, плюс 11 м килевой платформы. Поэтому «Ремора» может работать с танкерами любого размера.

    Объём балластных танков «прилипалы» – 1,8 тыс. кубометров. Для откатки балласта установлены два насоса, производительностью 3750 кбм/час.

    Экипаж «Реморы» небольшой, всего три человека – капитан, механик и оператор. Но при необходимости там могут разместиться 12 человек, жилой и рабочий комплекс позволяют это. Спасательных средств там тоже для 12 человек.

    Помимо погрузки нефти, разработана такая же платформа, но для перегрузки газа. 

    Как работает судно-прилипала, смотрите видео ниже


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