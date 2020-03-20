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SS City of Adelaide поглотила природа
20.03.2020

Столетнее судно стало частью природы

    • В море у берегов Австралии застыл во времени пароход 19 века, покрытый мангровыми деревьями. То, что сегодня смотрится как арт-проект, на самом деле судно «City of Adelaide», которое ходило по морям более полувека, прежде чем сесть на мель.

    Пароход «City of Adelaide» был построен в Шотландии для судоходной компании Australasian Steam Navigation Company и спущен на воду 22 декабря 1863 года. Судно выполняло регулярные пассажирские перевозки между Австралией и Гавайскими островами. После ремонта в 1871 году оно проработало еще 14 лет и в 1885 году было выведено из эксплуатации.

    Через несколько лет «City of Adelaide» переоборудовали в парусное судно – четырехмачтовый барк. Вот тогда-то и начались все его беды.

    Сначала вместо перевозки пассажиров его использовали для хранения угля. В 1912 году на судне возник пожар, который удалось потушить только через несколько дней.

    Через три года судно выкупил некий Джордж Батлер. Он хотел использовать его в качестве волнореза в заливе Пикник. Однако во время буксировки судно село на мель в заливе Кокл и остается там и по сей день.

    Во время Второй Мировой войны обломки «City of Adelaide» использовали в качестве мишени бомбадировщики Военно-воздушных сил Австралии. А в 70-е годы его чуть было полностью не уничтожил мощнейший тропический циклон.

    Сейчас же наполовину разрушившееся судно стало домом для мангрового леса. Деревья отлично прижились на обломках. Интересно, что, хотя судно и село на мель более 100 лет назад, мангровые деревья появились на нем относительно недавно.

    Видео: Dronehack Productions


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