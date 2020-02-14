Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Концессионное соглашение по мосту через Лену
14.02.2020

Концессионное соглашение по мосту через Лену

    • В Москве прошла церемония подписания концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лену в районе Якутска. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

    «Мост не только соединит западную и восточную части Якутии, но и обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики, огромных территорий, рассеченных великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Ленский мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе – это основной элемент будущей трассы Иркутск – Магадан», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

    Частная концессионная инициатива о реализации инфраструктурного проекта была подана в правительство Якутии в декабре прошлого года от имени ООО «Восьмая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»). Она стала единственным инвестиционным предложением о реализации концессии. По итогам конкурентных процедур, завершившихся 17 января этого года, было принято решение о подписании соглашения. «Восьмая концессионная компания» входит в субхолдинг группы «ВИС» по управлению транспортными концессиями, ее управляющей компанией выступает консорциум Ростеха и группы ВИС – «Национальная инфраструктурная компания».

    «Фактически стартовал первый этап – изыскательские работы, в ходе которых предстоит детально проработать проект, определить его финальную стоимость, подготовиться к госэкспертизе. Параллельно во взаимодействии с администрацией республики, партнерами из группы «ВИС», федеральными ведомствами необходимо решить ключевые вопросы финансирования проекта», – прокомментировал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Компания-концессионер реализует проект на всем жизненном цикле: от проектирования до строительства и эксплуатации моста. Точный размер капитальных затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения Федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Жизненный цикл проекта – 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. Проект разделен на этапы таким образом, чтобы работы подготовительного периода можно было начать на 6 месяцев раньше планируемого срока, выделяя его в отдельный этап строительства, до прохождения госэкспертизы проекта самого мостового перехода.

    «Практическая работа стартует с сегодняшнего дня, так как сроки для такого амбициозного проекта у нас очень сжатые. Создана межведомственная рабочая группа, разработана пошаговая дорожная карта. На место строительства оперативно перебазируются специалисты и техника для начала изыскательских работ «со льда». Заказаны космические снимки участков трассировки, после завершения инженерных изысканий будет разработан детальный топографический план. Строительство будет вестись с применением современных технологических решений, включая BIM-технологии», – рассказал председатель совета директоров Группы ВИС Игорь Снегуров.

    В последние 40 лет вопрос о необходимости моста через Лену не раз поднимался на государственном уровне. Из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между Восточной и Западной частью Якутии 80% ее населения не имеет связи с «большой землей» 5-6 месяцев в году. Новая мостовая переправа позволит сократить затраты на обеспечение «северного завоза» более чем на 4 млрд рублей в год и придет на смену небезопасным зимникам и переполненным паромам, которые работают на реке летом. Планируется, что с запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год. Совокупный положительный эффект на рост ВРП республики может составить до 3% ежегодно.

    По предварительным оценкам общая протяженность трехпилонного вантового моста составит более 3 км, а протяженность подходов – около 11 км. Транспортная артерия будет двухполосной. Похожие по конструктиву мосты уже существуют в России – через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке. Уникальность Ленскому мосту придают особые условия строительства – критически низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север.

    Строительство моста предполагается вести с трех временных островков, которые расположатся в русле реки. Сборку железобетонных строений, узлов и соединений планируется осуществлять в специально возведенных на берегу ангарах. Для проведения работ «с воды» предполагается привлечение флота Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства. Последовательность производства работ будет учитывать в том числе судоходный трафик на реке, а также периоды ледохода и ледостава


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2020
    Первый построенный в России Aframax сдадут осенью
    Строительство головного судна в серии танкеров класса Aframax, заложенного на стапеле судостроительного комплекса «Звезда», вошло в завершающую стадию. […]
    AframaxДальний ВостокЗвездаимпортозамещение
    1
    20.01.2020
    Полмиллиарда долларов в порт Славянка
    Корейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора «Приморье-2», […]
    Дальний ВостокЗерновой терминалИнвестицииИностранные инвестиции
    0
    15.01.2020
    DP World вернут права на контейнерный терминал в Африке
    DP World выиграл еще один суд против африканского государства Джибути. Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) признал действия правительства […]
    DP WorldАфрикагосударствоКонтейнерный терминал
    0
    13.02.2020
    Суда из бетона и почему они не тонули
    Большинству будет сложно поверить, однако в XIX и XX веке некоторое время пользовались немалой популярностью бетонные суда. Многие […]
    TransportАмерикабетонвойна
    0
    11.02.2020
    Суда с инверсным носом
    Технология X-Bow
    UlsteinX-Bowбульбватерлиния
    0
    04.02.2020
    Олимпийский груз FESCO
    FESCO совместно с партнерами DB Cargo и «РЖД Логистика» доставили из Австрии в Японию контейнер с грузом для […]
    DB CargoFESCO TransportАвстрия
    0
    28.01.2020
    На Сахалине построят логистический центр
    Инвестиционные проекты в транспортной отрасли обсудили в правительстве Сахалинской области на совещании под руководством губернатора Валерия Лимаренко, сообщает […]
    АТРДальний ВостокКорсаковЛогистический центр
    0
    29.01.2020
    Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов будет напрямую курировать транспортную отрасль, инвестиционная и внешнеэкономическая деятельности и внешняя […]
    TransportМинистерство транспортаПравительствоРосавтодор
    0
    05.02.2020
    Китайские перевозчики и грузоотправители сохраняют спокойствие
    Повлиял ли коронавирус на грузопотоки из Китая, как складывается общая картина на рынке перевозок на российском Дальнем Востоке […]
    TransportввозГраницагрузоотправители
    0
    29.01.2020
    Global Ports передислоцировал оборудование
    С ПЛП на ВСК
    FESCO Global PortsLiebherrВосточная стивидорная компания
    0
    13.01.2020
    «Новатэк» и «МТП Лавна» идут в резиденты ТОР «Столица Арктики»
    Определен пул первых потенциальных резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». В числе первых резидентов – ООО «НОВАТЭК-Мурманск» […]
    АрктикаЛавнаМурманскНОВАТЭК
    0
    24.01.2020
    10 самых дорогих инфраструктурных проектов в истории человечества
    Деньги изменяют мир, иногда – в буквальном смысле. Сегодня люди могут строить и перемещать крупные объекты на невероятных […]
    TransportавтомагистральАзия Аэропорт
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    14.02.2020 Безработные контейнеровозы
    14.02.2020 Контейнерооборот российских портов в январе 2020 увеличился на 4%
    14.02.2020 Контейнерооборот Таиланда
    14.02.2020 Почти 15 миллионов TEU в Роттердаме
    13.02.2020 HHLA в 2019 году выросла
    13.02.2020 Контейнерооборот Гданьска
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ