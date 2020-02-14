Концессионное соглашение по мосту через Лену

В Москве прошла церемония подписания концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лену в районе Якутска. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

«Мост не только соединит западную и восточную части Якутии, но и обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики, огромных территорий, рассеченных великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Ленский мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе – это основной элемент будущей трассы Иркутск – Магадан», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Частная концессионная инициатива о реализации инфраструктурного проекта была подана в правительство Якутии в декабре прошлого года от имени ООО «Восьмая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»). Она стала единственным инвестиционным предложением о реализации концессии. По итогам конкурентных процедур, завершившихся 17 января этого года, было принято решение о подписании соглашения. «Восьмая концессионная компания» входит в субхолдинг группы «ВИС» по управлению транспортными концессиями, ее управляющей компанией выступает консорциум Ростеха и группы ВИС – «Национальная инфраструктурная компания».

«Фактически стартовал первый этап – изыскательские работы, в ходе которых предстоит детально проработать проект, определить его финальную стоимость, подготовиться к госэкспертизе. Параллельно во взаимодействии с администрацией республики, партнерами из группы «ВИС», федеральными ведомствами необходимо решить ключевые вопросы финансирования проекта», – прокомментировал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Компания-концессионер реализует проект на всем жизненном цикле: от проектирования до строительства и эксплуатации моста. Точный размер капитальных затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения Федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Жизненный цикл проекта – 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. Проект разделен на этапы таким образом, чтобы работы подготовительного периода можно было начать на 6 месяцев раньше планируемого срока, выделяя его в отдельный этап строительства, до прохождения госэкспертизы проекта самого мостового перехода.

«Практическая работа стартует с сегодняшнего дня, так как сроки для такого амбициозного проекта у нас очень сжатые. Создана межведомственная рабочая группа, разработана пошаговая дорожная карта. На место строительства оперативно перебазируются специалисты и техника для начала изыскательских работ «со льда». Заказаны космические снимки участков трассировки, после завершения инженерных изысканий будет разработан детальный топографический план. Строительство будет вестись с применением современных технологических решений, включая BIM-технологии», – рассказал председатель совета директоров Группы ВИС Игорь Снегуров.

В последние 40 лет вопрос о необходимости моста через Лену не раз поднимался на государственном уровне. Из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между Восточной и Западной частью Якутии 80% ее населения не имеет связи с «большой землей» 5-6 месяцев в году. Новая мостовая переправа позволит сократить затраты на обеспечение «северного завоза» более чем на 4 млрд рублей в год и придет на смену небезопасным зимникам и переполненным паромам, которые работают на реке летом. Планируется, что с запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год. Совокупный положительный эффект на рост ВРП республики может составить до 3% ежегодно.

По предварительным оценкам общая протяженность трехпилонного вантового моста составит более 3 км, а протяженность подходов – около 11 км. Транспортная артерия будет двухполосной. Похожие по конструктиву мосты уже существуют в России – через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог во Владивостоке. Уникальность Ленскому мосту придают особые условия строительства – критически низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на Крайний Север.

Строительство моста предполагается вести с трех временных островков, которые расположатся в русле реки. Сборку железобетонных строений, узлов и соединений планируется осуществлять в специально возведенных на берегу ангарах. Для проведения работ «с воды» предполагается привлечение флота Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства. Последовательность производства работ будет учитывать в том числе судоходный трафик на реке, а также периоды ледохода и ледостава