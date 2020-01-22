Опасные грузы в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу

«ТрансКонтейнер» организовал новый контейнерный сервис по доставке опасных грузов (9-й класс опасности) в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу.

Тестовый контейнерный поезд был отправлен 21 января с причалов ООО «Восточная стивидорная компания» в порту Восточном. Он проследует по территории России и Белоруссии, пересечет белорусско-польскую границу в Бресте и прибудет на станцию назначения Малашевиче (Польша), рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере».

Состав, загруженный литиево-ионными аккумуляторами для компании LGChem, сформирован из рефрижераторных контейнеров, подключенных к установке бесперебойного питания в пути следования, что позволит клиентам быстрее и безопаснее перевозить в Европу грузы, требующие поддержания температурного режима.

Новый сервис «ТрансКонтейнер» реализует совместно с корейской Pantos Logistics. Экспедитором в порту выступила компания «ФНС СНГ».

Терминал ВСК, ставший портом перевалки груза, имеет лицензию на обработку грузов 9-го класса опасности. Для обеспечения безопасности их перевалки на терминале был утвержден комплекс мер в соответствии с международными и национальными стандартами по техническим условиям погрузки и выгрузки.

В перспективе «ТрансКонтейнер» планирует сделать такой сервис регулярным – отправки будут осуществляться еженедельно.

Время в пути первого тестового поезда от Пусана до Малашевиче, отправленного в декабре прошлого года, заняло 19 суток, что вдвое быстрее, чем доставка морским транспортом.

Проект интермодального сервиса по транспортировке грузов из Южной Кореи в Польшу реализуется в рамках сотрудничества между «ТрансКонтейнером» и Pantos Logistics, намерения о котором были зафиксированы в меморандуме, заключенном компаниями на полях Восточного экономического форума-2019.