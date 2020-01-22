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Опасные грузы в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу
22.01.2020

Опасные грузы в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу


    • «ТрансКонтейнер» организовал новый контейнерный сервис по доставке опасных грузов (9-й класс опасности) в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу.

    Тестовый контейнерный поезд был отправлен 21 января с причалов ООО «Восточная стивидорная компания» в порту Восточном. Он проследует по территории России и Белоруссии, пересечет белорусско-польскую границу в Бресте и прибудет на станцию назначения Малашевиче (Польша), рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере».

    Состав, загруженный литиево-ионными аккумуляторами для компании LGChem, сформирован из рефрижераторных контейнеров, подключенных к установке бесперебойного питания в пути следования, что позволит клиентам быстрее и безопаснее перевозить в Европу грузы, требующие поддержания температурного режима.

    Новый сервис «ТрансКонтейнер» реализует совместно с корейской Pantos Logistics. Экспедитором в порту выступила компания «ФНС СНГ».

    Терминал ВСК, ставший портом перевалки груза, имеет лицензию на обработку грузов 9-го класса опасности. Для обеспечения безопасности их перевалки на терминале был утвержден комплекс мер в соответствии с международными и национальными стандартами по техническим условиям погрузки и выгрузки.

    В перспективе «ТрансКонтейнер» планирует сделать такой сервис регулярным – отправки будут осуществляться еженедельно.

    Время в пути первого тестового поезда от Пусана до Малашевиче, отправленного в декабре прошлого года, заняло 19 суток, что вдвое быстрее, чем доставка морским транспортом.

    Проект интермодального сервиса по транспортировке грузов из Южной Кореи в Польшу реализуется в рамках сотрудничества между «ТрансКонтейнером» и Pantos Logistics, намерения о котором были зафиксированы в меморандуме, заключенном компаниями на полях Восточного экономического форума-2019.


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